Белоруска Арина Соболенко сыграет против чешки Барборы Крейчиковой в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 23 января, начало — в 11:00 мск. Крейчикова — Соболенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Крейчикова

Барбора повторила свой лучший результат на австралийском мэйджоре. В 2022-м она тоже дошла до четвертьфинала.

Нельзя сказать, что это сенсация, но чешка все-таки слегка удивила. В четвертом раунде Крейчикова тормознула Мирру Андрееву.

Бывшая вторая ракетка мира до этого дважды проигрывала россиянке, и в недавнем матче в какой-то момент тоже можно было подумать, что 16-летняя Андреева снова остановит опытную соперницу.

Крейчикова отдала первый сет, но в конечном итоге совершила камбэк — 4:6, 6:3, 6:2. В третьей партии она почти не ошибалась на своей подаче, к чему Мирра оказалась совершенно не готова.

Интересно, что перед этим Крейчикова мучилась в матчах против японки Маи Хонтамы и австралийки Сторм Хантер, которые продолжают мечтать о дебюте в топ-100.

Соболенко

Арина тем временем до сих пор не отдала ни сета, одержав четыре яркие победы.

Более того, действующая чемпионка турнира еще ни разу не отдавала больше пяти геймов за матч.

Хотя бы какая-то видимость борьбы была в игре против Аманды Анисимовой в 1/8 финала — 6:3, 6:2.

Американка, правда, вообще ничего не смогла сделать на приеме. На первом мяче белорусская теннисистка забрала 27 очков из 31.

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С таким же счетом завершился и матч с 16-летней чешкой Брендой Фрухвиртовой.В третьем раунде Соболенко не заметила украинку Лесю Цуренко — 6:0, 6:0.

Прогноз и ставка

На Крейчикову в этом матче можно поставить за 6.75, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.17.

Предыдущие матчи были для Арины всего лишь разминкой. Предстоящий, скорее всего, не станет исключением в этом плане.

Ставка — победа Соболенко с форой по геймам (-5,5) за 1.93.

В прошлом году Соболенко проиграла Крейчиковой в четвертьфинале турнира в Дубае, но после этого одержала три победы над чешкой — в Индиан-Уэллсе, Майами и Штутгарте.