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    Гауфф устроит очередной погром?

    Френх — Гауфф. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Australian Open 21 января 2024 года

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    Кори Гауфф
    Американка Кори Гауфф сыграет против польки Магдалены Френх в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 21 января, начало — в 04:00 мск. Френх — Гауфф: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Australian Open. Женщины 21 Января 2024 года

    Френх

    Магдалена впервые в карьере вышла во вторую неделю на турнире «Большого шлема».

    И это не тот случай, когда можно сказать, что теннисистка из-за пределов топ-50 оказалась здесь благодаря удачной сетке.

    В втором раунде Френх остановила француженку Каролин Гарсия (6:4, 7:6), которая не так давно была четвертой ракеткой мира.

    На старте турнира польяская теннисистка одержала волевую победу над австралийкой Дарьей Сэвилл (6:7, 6:3, 7:5).

    В третьем круге 26-летняя Френх выиграла у россиянки Анастасии Захаровой — 4:6, 7:5, 6:4.

    Гауфф

    Кори тем временем дошла до четвертого раунда вообще без шума и лишней суеты.

    В первом матче чемпионка US Open-2023 разгромила словачку Анну-Каролину Шмидлову — 6:3, 6:0.

    В следующем раунде 19-летняя американка одержала победу над соотечественницей Кэролаун Доулхайд — 7:6, 6:2.

    Дальше был еще один погром, на этот раз Гауфф не оставила шанс Алисии Паркс — 6:0, 6:2.

    Все прогнозы на Australian Open

    В данном случае тоже вряд ли уместно рассуждать о везении, учитывая то, что Ига Свентек не справилась с 19-летней Линдой Носковой.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что у Гауфф снова не будет проблем. На победу Френх можно поставить за 12.00.

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    Да, интрига здесь отсутствует, Кори, скорее всего, снова отдаст сопернице до пяти геймов.

    Ставка — победа Гауфф с форой по геймам (-7,0) за 2.00.

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    Френх — Гауфф: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 21.01.2024. Прогнозы на теннис. Гауфф устроит очередной погром?
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