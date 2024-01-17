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    Шелтон дожмет О`Коннелла только в пятом сете?

    О`Коннелл — Шелтон. Ставка (к. 2.20) и прогноз на Australian Open 17 января 2024 года

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    Бен Шелтон
    Американец Бен Шелтон сыграет против австралийца Кристофера О`Коннелла в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 17 января в Мельбурне, начало — в 07:00 мск. О`Коннелл — Шелтон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    О`Коннелл

    Кристофер на старте домашнего мэйджора с трудом выиграл у Кристиана Гарина.

    Австралиец дожал чилийского теннисиста только в пятом сете — 3:6, 7:5, 4:6, 6:1, 7:5. К слову, матч продолжался четыре с половиной часа.

    На прошлой неделе О`Коннелл дошел до четвертьфинала в Аделаиде. Прежде чем проиграть Себастьяну Корде, он остановил Артура Риндеркнеша и Александра Шевченко.

    Лучшим результатом 29-летнего О`Коннелла в Мельбурне пока что остается выход в третий круг в 2022 году.

    Шелтон

    Бен начал турнир с классной победы над Роберто Баутистой-Агутом — 6:2, 7:6, 7:5.

    Перед матчем были некоторые опасения, справится ли американец, все-таки испанец по-прежнему играет на приличном уровне.

    Но Шелтон в итоге остановил опытного соперника, пусть и не без некоторых сложностей.

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    Бен воспользовался неуверенными действиями бывшей 12-й ракетки мира на подаче. Например, на первом мяче Роберто взял лишь 57 процентов очков.

    Прогноз и ставка

    На О`Коннелла в этом матче можно поставить за 4.10, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.24.

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    Скорее всего, на этот раз американцу понадобится как минимум одна дополнительная партия. Австралийцы, как правило, очень хорошо играют перед своими трибунами.

    Ставка — победа Шелтона + тотал сетов больше 3,5 за 2.20.

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    О`Коннелл — Шелтон: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 17.01.2024. Прогнозы на теннис. Шелтон дожмет О`Коннелла только в пятом сете?
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