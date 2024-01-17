Американец Бен Шелтон сыграет против австралийца Кристофера О`Коннелла в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 17 января в Мельбурне, начало — в 07:00 мск. О`Коннелл — Шелтон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

О`Коннелл

Кристофер на старте домашнего мэйджора с трудом выиграл у Кристиана Гарина.

Австралиец дожал чилийского теннисиста только в пятом сете — 3:6, 7:5, 4:6, 6:1, 7:5. К слову, матч продолжался четыре с половиной часа.

На прошлой неделе О`Коннелл дошел до четвертьфинала в Аделаиде. Прежде чем проиграть Себастьяну Корде, он остановил Артура Риндеркнеша и Александра Шевченко.

Лучшим результатом 29-летнего О`Коннелла в Мельбурне пока что остается выход в третий круг в 2022 году.

Шелтон

Бен начал турнир с классной победы над Роберто Баутистой-Агутом — 6:2, 7:6, 7:5.

Перед матчем были некоторые опасения, справится ли американец, все-таки испанец по-прежнему играет на приличном уровне.

Но Шелтон в итоге остановил опытного соперника, пусть и не без некоторых сложностей.

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Бен воспользовался неуверенными действиями бывшей 12-й ракетки мира на подаче. Например, на первом мяче Роберто взял лишь 57 процентов очков.

Прогноз и ставка

На О`Коннелла в этом матче можно поставить за 4.10, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.24.

Скорее всего, на этот раз американцу понадобится как минимум одна дополнительная партия. Австралийцы, как правило, очень хорошо играют перед своими трибунами.

Ставка — победа Шелтона + тотал сетов больше 3,5 за 2.20.