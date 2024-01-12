Бельгийка Элиза Мертенс сыграет против австралийки Дарьи Сэвилл в полуфинале турнира в австралийском Хобарте. Матч пройдет 12 января, начало — в 06:30 мск. Мертенс — Сэвилл: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Мертенс

Элиза всегда успешно выступала в Хобарте, и текущий турнир не стал исключением.

Бельгийка третий раз в карьере добралась здесь до полуфинала. В двух предыдущих случаях она уехала отсюда с трофеем.

Мертенс уже в первом раунде преподнесла мини-сенсацию, выиграв у американки Даниэль Коллинс (6:2, 6:3).

Дальше была уверенная победа над Анной-Каролиной Шмидловой из Словакии — 6:2, 6:3.

В четвертьфинале бывшая 12-я ракетка мира остановила нидерландку Аранчу Рус — 7:5, 6:0.

В конце прошлого сезона Мертенс дошла до четвертьфинала в Гонконге и взяла титул в Монастире (Тунис).

Сэвилл

Дарья в первом раунде одержала волевую победу над россиянкой Анной Блинковой — 3:6, 6:4, 6:4.

В следующем матче представительница Австралии преподнесла сенсацию, выиграв у чемпионки Australian Open-2020 Софии Кенин — 7:6, 6:1.

В четвертьфинале Сэвилл обыграла китаянку Линь Чжу — 3:6, 6:1, 6:4.

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В начале января бывшая 20-я ракетка мира выиграла один матч в Брисбене. Прежде чем проиграть Анастасии Потаповой, она остановила украинку Даяну Ястремскую.

Прогноз и ставка

На Мертенс в этом матче можно поставить за 1.37, победу Сэвилл букмекеры предлагают за 3.10.

Элиза выиграла пять из семи предыдущих матчей против Дарьи. В прошлом году бельгийка разгромила австралийку в Гонконге. Скорее всего, Сэвилл не сможет сократить отставание, соперница здорово играет на этой неделе.

Ставка — победа Мертенс с форой по геймам (-4,5) за 2.04.