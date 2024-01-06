Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против чешки Линды Носковой в полуфинале турнира в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 6 января, начало — 06:00 мск. Носкова — Рыбакина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Носкова

Линди в четвертьфинале преподнесла сенсацию, выиграв у Мирры Андреевой. При этом ей хватило двух сетов — 7:5, 6:3.

Несмотря на то, что россиянке всего лишь 16 лет, играет она минимум на уровне топ-20, в чем, например, ранее на этой неделе лично убедилась Людмила Самсонова.

Однако Носкова нашла эффективную стратегию на матч против, возможно, самой талантливой теннисистки нового поколения.

Линда в обеих партиях сразу же теряла подачу, но в итоге совершила камбэк благодаря классной игре на приеме.

Интересно, что в прошлом году 19-летняя Носкова начала сезон с сенсационного выхода в финал турнира в Аделаиде.

Рыбакина

У Елены тем временем еще не было серьезных матчей на этой неделе. Три предыдущие встречи больше напоминали тренировочные спарринги.

В четвертьфинале соперницей чемпионки Уимблдона-2022 стала Анастасия Потапова.

Россиянка отдала первый сет со счетом 1:6, после чего решила сняться. Это было ожидаемо с учетом того, что перед этим она провела два тяжелейших матча.

Все прогнозы на теннис

В третьем круге Рыбакина разгромила опытную бельгийку Элизу Мертенс — 6:1, 6:0. Здесь не было даже минимального сопротивления.

В первом матче сезона четвертая ракетка мира одержала победу над австралийкой Оливией Гадеки — 6:4, 6:1.

Прогноз и ставка

На Носкову в этом матче можно поставить а 4.60, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 1.20.

В прошлом сезоне Елена спокойно обыграла Линду на Ролан Гаррос — 6:3, 6:3. Скорее всего, что-то подобное будет и в предстоящей игре, но до конкретного разгрома точно не дойдет.

Ставка — победа Рыбакиной + тотал геймов больше 18,5 за 1.92.