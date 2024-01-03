Серб Новак Джокович сыграет против австралийца Алекса Де Минора в плей-офф United Cup (Австралия). Матч пройдет 3 января, начало — в 12:00 мск. Де Минор — Джокович: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Де Минор

Алекс начал новый сезон с поражения от Кэмерона Норри — 4:6, 6:2, 6:7.

Результат, конечно, так себе, но по игре он ни в чем не уступал британцу. Разве что на тай-брейке действительно ничего не получилось.

Зато уже в следующем матче Де Минор одержал классную победу над Тейлором Фрицем — 6:4, 6:2.

Здесь 12-я ракетка мира отлично сыграл и на собственной подаче, и на приеме. Соперник не реализовал ни одного из трех брейк-пойнтов.

В прошлом сезоне Де Минор выиграл 27 из 40 матчей на харде на открытых кортах. Австралиец взял титул в Акапулько и дошел до финала в Лос-Кабосе и Цинциннати.

Джокович

Болельщикам Новака накануне пришлось слегка понервничать. Серб получил небольшое повреждение запястья во время тренировки, но, к счастью, сейчас все в порядке.

Более того, вскоре после этого Джокович одержал победу над Иржи Легечкой. Правда, на этот раз ему не хватило двух сетов — 6:1, 6:7, 6:1.

Во второй партии Ноле отыграл у чеха подачу на сет при счете 3:5, но в итоге слабо провел тай-брейк, что случается с ним крайне редко.

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Но решающий сет подтвердил, что с первой ракеткой мира все в порядке. Здесь Джокович контролировал ситуацию на корте с первого и до последнего розыгрыша.

Прогноз и ставка

На Де Минора в этом матче можно поставить за 4.95, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.18.

Ранее в своем единственном матче против австралийца Новак одержал уверенную победу — 6:2, 6:1, 6:2. Это было год назад в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.

Скорее всего, на этот раз Де Минор избежит столь неприятного разгрома, но на сенсацию все равно вряд ли стоит рассчитывать.

Ставка — победа Джоковича + тотал геймов больше 18,5 за 1.92.