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    Кудерметова возьмет реванш у Шмидловой?

    Кудерметова — Шмидлова. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир в Брисбене 2 января 2024 года

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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против Анны-Каролины Шмидловой из Словакии во втором круге турнира в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 2 января, начало — в 11:00 мск. Кудерметова — Шмидлова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Кудерметова

    Для Вероники предстоящий матч станет первым в новом сезоне. В Брисбене она получила шестой номер посева, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

    Вероника не лучшим образом провела вторую половину прошлого сезона. Но даже там было одно приятное исключение на фоне всех провалов.

    В конце сентября Кудерметова стала победительницей турнира в Токио. В четвертьфинале россиянка сенсационно выиграла у Иги Свентек (6:2, 2:6, 6:4).

    После этого Вероника не очень удачно провела китайскую серию турниров, выиграв в общей сложности лишь два матча.

    Шмидлова

    Анна-Каролина в первом раунде одержала волевую победу над Кэролайн Доулхайд — 3:6, 6:4, 6:2.

    Американка в сентябре сенсационно дошла до финала на престижном турнире в Гвадалахаре, по итогам которого поднялась в топ-50.

    Поэтому можно сказать, что Шмидлова обыграла далеко не самую слабую соперницу.

    Все прогнозы на теннис

    В прошлом сезоне одним из главных результатов словацкой теннисистки стал выход в третий круг Открытого чемпионата США. Вскоре после мэйджора в Нью-Йорке 73-я ракетка мира добралась до финала на грунтовой турнире в Парме.

    Прогноз и ставка

    На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.22, победу Шмидловой букмекеры предлагают за 4.30.

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    Если что, в прошлом сезоне Вероника без шансов уступила Шмидловой на Ролан Гаррос — 3:6, 1:6. Зато теперь россиянка знает, что теннисиста из Словакии тоже кое-что умеет.

    Ставка — тотал геймов больше 20,0 за 1.87.

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    Кудерметова — Шмидлова: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 02.01.2024. Прогнозы на теннис. Кудерметова возьмет реванш у Шмидловой?
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