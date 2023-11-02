Немец Александр Зверев сыграет против грека Стефаноса Циципаса в третьем круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 16:00 мск. Циципас — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Циципас

Стефаносу уже в первом матче пришлось играть против Феликса Оже-Альяссима, который на прошлой неделе стал победителем турнира в Базеле.

Как ни странно, грек мощно провел матч, выиграв в двух сетах — 6:3, 7:6.

Небольшой сбой был только во второй партии. Циципас уступал 2:5, отыграл четыре сетбола, после чего хладнокровно наказал канадца на тай-брейке. Но такие стрессовые ситуации тоже полезны.

На прошлой неделе Циципас выиграл три матча в Вене. В полуфинале его остановил Даниил Медведев (4:6, 6:7).

Зверев

Саша тем временем провел уже две игры на этой неделе. В отличие от Циципаса, ему пришлось начинать с первого круга.

И оба предыдущих матча получились невероятно тяжелыми. Особенно это касается встречи с Юго Эмбером во втором раунде.

Переломным моментом стала концовка второго сета, когда француз отыграл у Зверева подачу на матч.

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В решающей партии Эмбер взял гейм на приеме при счете 2:2, но так и не смог воспользоваться преимуществом.

Не менее нервным получился и матч против венгра Мартона Фучовича (4:6, 7:5, 6:4) в первом круге.

Прогноз и ставка

На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.72, победу Зверева букмекеры предлагают за 2.11.

Это будет первая встреча грека и немца в этом году. На данный момент счет в противостоянии 8-4 в пользу Циципаса.

В прошлом сезоне Стеф обыграл Сашу в Монте-Карло и Риме. Еще в одном матче — в Мадриде — победу одержал Зверев.

С учетом увиденного ранее на этой неделе можно предположить, что Циципас снова обыграет одного из своих главных соперников в туре.

Ставка — победа Циципаса с форой по геймам (-1,5) за 1.96.