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    Тиму хватит двух сетов для победы над Вавринкой?

    Вавринка — Тим. Ставка (к. 2.25) и прогноз на «Мастерс» в Париже 30 октября 2023 года

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    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против австрийца Доминика Тима в первом круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 30 октября, начало — в 23:00 мск. Вавринка — Тим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Париж. Мужчины 30 Октября 2023 года

    Вавринка

    Стэн на прошлой неделе честно признался, что ему с большим трудом дается заключительная часть сезона.

    В принципе, ничего удивительного в случае с игроком, которому уже 38 лет.

    После поражения от Александра Шевченко в первом круге турнира в Базеле Вавринка заявил, что в последнее время чувствует себя «очень уставшим, даже сломленным».

    И результаты подтверждают слова бывшей третьей ракетки мира: на четырех предыдущих турнирах он выиграл только один матч.

    Тим

    Доминик пробился в основную сетку через квалификацию. В текущем рейтинге он всего лишь 108-й.

    Но недавние матчи показали, что австриец находится в хорошей форме.

    В отборе бывшая третья ракетка мира выиграл у итальянца Лоренцо Сонего и австралийца Кристофера О`Коннелла.

    Все прогнозы на теннис

    На прошлой неделе Тим провел хороший матч против Стефаноса Циципаса на турнире в Вене. Результат, правда, разочаровал — грек выиграл со счетом 7:6, 6:4. Но теннис Доминика вселяет оптимизм.

    Прогноз и ставка

    На Вавринку в этом матче можно поставить за 2.32, победу Тима букмекеры предлагают за 1.61.

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    Изначально Стэн должен был играть против Маттео Арнальди, но итальянец снялся из-за травмы. Но сути это не меняет — уставший швейцарец вряд ли выйдет в следующий раунд.

    Ставка — победа Тима + тотал геймов больше 20,5 за 2.25.

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    Вавринка — Тим: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 30.10.2023. Прогнозы на теннис. Тиму хватит двух сетов для победы над Вавринкой?
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