Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против австрийца Доминика Тима в первом круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 30 октября, начало — в 23:00 мск. Вавринка — Тим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вавринка

Стэн на прошлой неделе честно признался, что ему с большим трудом дается заключительная часть сезона.

В принципе, ничего удивительного в случае с игроком, которому уже 38 лет.

После поражения от Александра Шевченко в первом круге турнира в Базеле Вавринка заявил, что в последнее время чувствует себя «очень уставшим, даже сломленным».

И результаты подтверждают слова бывшей третьей ракетки мира: на четырех предыдущих турнирах он выиграл только один матч.

Тим

Доминик пробился в основную сетку через квалификацию. В текущем рейтинге он всего лишь 108-й.

Но недавние матчи показали, что австриец находится в хорошей форме.

В отборе бывшая третья ракетка мира выиграл у итальянца Лоренцо Сонего и австралийца Кристофера О`Коннелла.

Все прогнозы на теннис

На прошлой неделе Тим провел хороший матч против Стефаноса Циципаса на турнире в Вене. Результат, правда, разочаровал — грек выиграл со счетом 7:6, 6:4. Но теннис Доминика вселяет оптимизм.

Прогноз и ставка

На Вавринку в этом матче можно поставить за 2.32, победу Тима букмекеры предлагают за 1.61.

Изначально Стэн должен был играть против Маттео Арнальди, но итальянец снялся из-за травмы. Но сути это не меняет — уставший швейцарец вряд ли выйдет в следующий раунд.

Ставка — победа Тима + тотал геймов больше 20,5 за 2.25.