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    Шнайдер способна на достойное сопротивление?

    Жабер — Шнайдер. Ставка (к. 1.71) и прогноз на матч в Нинбо 30 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Жабер — Шнайдер
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    Диана Шнайдер
    Африканка Онс Жабер и россиянка Диана Шнайдер встретятся в финале турнира в Нинбо. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 10:00 мск. Жабер — Шнайдер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Нинбо. Женщины 30 Сентября 2023 года
    Онс Жабер
  • Тунис
    •  Онс Жабер 10:00 Диана Шнайдер (Россия) Диана Шнайдер (Россия)
  • Нинбо. Женщины
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    Онс Жабер

    Жабер заявлялась на не очень рейтинговый турнир в Нинбо специально, чтобы почувствовать разницу между своим собственным уровнем и игрой всех остальных соперниц.

    Никто не рассчитывал на то, что получится пройтись по турнирному пути максимально легко, не встретив даже ни одной действительно сильной соперницы на своем пути к финалу.

    За четыре проведенных матча Онс по большому счету даже не вспотела, поскольку на своем пути обыграла довольно посредственных Парри, Корпач, Звонареву и Подорошку.

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    Однако в финале ей предстоит сразиться с 19-летним российским дарованием в лице Дины Шнайдер, которая уже один раз была в шаге от финала, а теперь она его сделала и постарается максимально напрячь теннисистку из Туниса.

    Диана Шнайдер

    Шнайдер в этом году уже доказал всем сомневающимся, что из неё может получиться звезда первой десятки рейтинга, если она продолжит прогрессировать и развивать свой талант.

    Определённые маркеры на это указывали, но это не обозначало автоматически, что Диана будет по заранее составленному плану достигать одной установленной планки за другой.

    Перед турниром в Китае у россиянки не было продолжительных победных серий, и в целом у неё наблюдался спад по игре, но китайский воздух подействовал на Диану благотворно, и она по ходу своего пути к финалу смогла одолеть даже Петру Квитову.

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    Предстоящий финал для Дианы будет первым в карьере, и очень хочется, чтобы он получился максимально убедительным, пусть соперница и максимально тяжелая.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в африканку в этом поединке: победа Жабер — 1.30, победа Шнайдер — 3.57.

    Прогноз: Жабер без особых приключений должна побеждать в предстоящей встрече.

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.71.

    Альтернативный прогноз: Все же теплятся мысли, что Шнайдер сможет оказать серьезное сопротивление и затянет игру, как минимум, на три сета.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.70.

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    Жабер — Шнайдер: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на теннис. Шнайдер способна на достойное сопротивление?
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