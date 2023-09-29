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    Синнеру не хватит двух сетов для победы над Эвансом?

    Эванс — Синнер. Ставка (к. 1.82) и прогноз на турнир в Пекине 29 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Эванс — Синнер
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против британца Дэна Эванса в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 07:00 мск. Эванс — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Эванс

    Дэн на прошлой неделе неудачно выступил в китайском Чэнду, не сумев пройти даже первый круг.

    Британец проиграл Роману Сафиуллину — 3:6, 3:6. Похоже, он просто не ожидал, что россиянин может играть настолько хорошо. И наверняка была недооценка с его стороны.

    Перед этим Эванс провел два классных матча в Кубке Дэвиса, выиграв у Алекса Де Минора и Артура Фиса.

    На Открытом чемпионате США Дэн тоже выступил вполне достойно, дойдя до третьего круга. Дальше его не пустил испанец Карлос Алькарас.

    Главным успехом Эванса в текущем сезоне пока что остается победа на турнире в Вашингтоне.

    Синнер

    Янник планировал сыграть за сборную Италии в Кубке Дэвиса, но в итоге в последний момент отказался от этой идеи, сославшись на то, что ему надо еще время на восстановление после североамериканской серии турниров.

    Но, скорее всего, итальянец не был готов, прежде всего, в психологическом плане.

    Синнера невероятно расстроило поражение от Александра Зверева в четвертом круге Открытого чемпионата США. Для него это был очень принципиальный матч.

    Кроме того, перед этим Янник сенсационно уступил Душану Лайовичу в первом матче на «Мастерсе» в Цинциннати.

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    Однако был и очень позитивный момент — победа на «Мастерсе» в Торонто. Правда, тут не обошлось без везения — ему так и не пришлось играть ни с Алькарасом, ни с Даниилом Медведевым, которые вылетели еще до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    На Эванса в этом матче можно поставить за 4.30, победу Синнера букмекеры предлагают аз 1.22.

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    Дэн, в принципе, способен навязать борьбу одному из фаворитов турнира. Янник выиграет, но вряд ли разгромно — первый матч после паузы, скорее всего, получится нервным.

    Ставка — победа Синнера + тотал геймов больше 18,5 за 1.82.

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    Эванс — Синнер: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 29.09.2023. Прогнозы на теннис. Синнеру не хватит двух сетов для победы над Эвансом?
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