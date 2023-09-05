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    Сможет ли Синнер выиграть у Зверева?

    Зверев — Синнер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Открытый чемпионат США 5 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Синнер
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    Янник Синнер
    Немец Александр Зверев сыграет против итальянца Янника Синнера в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 03:30 мск. Зверев — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Зверев

    Саша в предыдущем раунде выиграл у Григора Димитрова -6:7, 7:6, 6:1, 6:1.

    И это уже третья победа немца над болгарским теннисистом только в текущем сезоне.

    Правда, в отличие от двух предыдущих встреч, на этот раз соперник серьезно сопротивлялся в первых двух партиях.

    Но вышло так, что после двух часов напряженной игры у Димитрова просто закончились силы. Третий и четвертый сеты продолжались в общей сложности чуть больше часа — меньше, чем вторая партия.

    Перед этим Зверев выиграл у представителя Австралии Александра Вукича и своего соотечественника Даниэля Альтмайера.

    Синнер

    Янник в третьем раунде одержал победу над Стэном Вавринкой — 6:3, 2:6, 6:4, 6:2.

    Швейцарцу все-таки удалось партию, избежать разгрома, но после третьего сета вряд ли у кого-то были сомнения в исходе.

    Но Вавринка, безусловно, на этот раз сыграл значительно лучше против Синнера, чем в предыдущих матчах. У 38-летнего швейцарца было 12 брейк-пойнтов. Но сил ему хватило только на три сета.

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    В общем, Синнер спокойно добрался до четвертого раунда и находится в шаге от повторения своего лучшего результата в Нью-Йорке.

    Прогноз и ставка

    На Зверева в этом матче можно поставить за 2.32, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.61.

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    Два года назад Саша спокойно остановил Янника в четвертом круге мэйджора в Нью-Йорке, не отдав ни сета.

    На этот раз немца ждет встреча с одним из фаворитов турнира. Но при этом очевидно, что Синнера тоже ждет сложный матч.

    Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 39,5 за 1.92. Вполне вероятно, что итальянцу и немцу понадобится и пятый сет, и несколько тай-брейков.

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    Зверев — Синнер: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 05.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Синнер выиграть у Зверева?
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