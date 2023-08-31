Россиянин Даниил Медведев сыграет против австралийца Кристофера О`Коннелла во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 31 августа, начало — в 18:00 мск. Медведев — О`Коннелл: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Медведев

Для Даниила предыдущий матч получился, наверное, самым простым в карьере.

Россиянин разгромил Аттилу Балажа со счетом 6:1, 6:1, 6:0.

Очевидно, что венгерский теннисист, до этого почти не игравший в этом году, оказался совершенно не готов к матчу против столь сильного соперника.

Поэтому в данном случае нет никакого смысла расхваливать Медведева — уровень игры оппонента абсолютно не соответствовал статусу турнира.

К слову, это самая разгромная победа Медведева на турнирах «Большого шлема». Но, опять-таки, нет смысла придавать этому слишком большое значение.

О`

Коннелл

Кристофер тем временем начал турнир с классной победы над Максом Перселлом, который стал одним из открытий недавних турниров в Северной Америке.

Но здесь у Перселла откровенно не заладилась игра. О`Коннелл дожал соотечественника на тай-брейке четвертого сета — 6:4, 6:3, 3:6, 7:6.

В отличие от Перселла, О`Коннелл провалил оба недавних «Мастерса» — и в Торонто, и в Цинциннати он так и не смог пройти квалификацию.

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Также стоит отметить, что в текущем сезоне 29-летний австралиец выиграл больше одного матча на харде на уровне основной сетки ATP только на турнире в Дубае.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются, что Медведев спокойно выйдет в следующий раунд. На О`Коннелла в этом матче можно поставить за 17.75.

По сути, именно эта игра и станет для Даниила началом турнира. Встреча с Балажем — это что угодно, но только не матч уровня «Большого шлема».

А с австралийцем у россиянина в этом году уже были напряженные разборки. В феврале Медведев с трудом выиграл у О`Коннелла в Дохе — 6:2, 4:6, 7:5.

Ставка — победа Медведева + тотал геймов больше 29,5 за 1.92.