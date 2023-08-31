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    О`Коннелл шокирует Медведева?

    Медведев — О`Коннелл. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Открытый чемпионат США 31 августа 2023 года

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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против австралийца Кристофера О`Коннелла во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 31 августа, начало — в 18:00 мск. Медведев — О`Коннелл: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Медведев

    Для Даниила предыдущий матч получился, наверное, самым простым в карьере.

    Россиянин разгромил Аттилу Балажа со счетом 6:1, 6:1, 6:0.

    Очевидно, что венгерский теннисист, до этого почти не игравший в этом году, оказался совершенно не готов к матчу против столь сильного соперника.

    Поэтому в данном случае нет никакого смысла расхваливать Медведева — уровень игры оппонента абсолютно не соответствовал статусу турнира.

    К слову, это самая разгромная победа Медведева на турнирах «Большого шлема». Но, опять-таки, нет смысла придавать этому слишком большое значение.

    О`

    Коннелл

    Кристофер тем временем начал турнир с классной победы над Максом Перселлом, который стал одним из открытий недавних турниров в Северной Америке.

    Но здесь у Перселла откровенно не заладилась игра. О`Коннелл дожал соотечественника на тай-брейке четвертого сета — 6:4, 6:3, 3:6, 7:6.

    В отличие от Перселла, О`Коннелл провалил оба недавних «Мастерса» — и в Торонто, и в Цинциннати он так и не смог пройти квалификацию.

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    Также стоит отметить, что в текущем сезоне 29-летний австралиец выиграл больше одного матча на харде на уровне основной сетки ATP только на турнире в Дубае.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются, что Медведев спокойно выйдет в следующий раунд. На О`Коннелла в этом матче можно поставить за 17.75.

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    По сути, именно эта игра и станет для Даниила началом турнира. Встреча с Балажем — это что угодно, но только не матч уровня «Большого шлема».

    А с австралийцем у россиянина в этом году уже были напряженные разборки. В феврале Медведев с трудом выиграл у О`Коннелла в Дохе — 6:2, 4:6, 7:5.

    Ставка — победа Медведева + тотал геймов больше 29,5 за 1.92.

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    Медведев — О`Коннелл: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 31.08.2023. Прогнозы на теннис. О`Коннелл шокирует Медведева?
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