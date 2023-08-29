Клара Таусон
Молодая и перспективная датчанка старается демонстрировать прогрессивный теннис, но в последнее время у неё частенько случаются сбои в игре.
Таусон может играть в агрессивный теннис с множеством отличных результативных атак, но уж больно много невынужденных ошибок у неё на протяжении последнего сезона.
В этом году не было ни одного соревнования, достижениями на которых скандинавка действительно могла бы гордиться.
В матче против Потаповой будет очень тяжело, поскольку прямо сейчас Анастасия выглядит куда солиднее своей соперницы по первому кругу.
Анастасия Потапова
Потапова с большего провела сильный сезон, который получился явно сильнее, чем прошлый, но в последние месяцы её результаты откровенно просели.
Но без этого никуда не деться, тем более, если совершаешь серьезные прорывы по рейтингу и в целом твой класс игры значительно возрастает.
За пять последних поединков Потапова выиграла только один матч, но по качеству игры там совсем все было не безнадежно.
Именно поэтому россиянка в предстоящем поединке против Таусон выглядит наиболее реальной претенденткой на проход дальше, а не наоборот.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Таусон — 2.47, победа Потаповой — 1.55.
Прогноз: Победа достанется Потаповой, но выиграть легко у неё не получится.
Ставка: Ф2 (-3) за 1.92.
Альтернативный прогноз: Встреча будет максимально упорной.
Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.17.