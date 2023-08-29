Датчанка Клара Таусон и россиянка Анастасия Потапова встретятся в первом круге «Us Open». Матч пройдет 29 августа, начало — в 22:00 мск. Таусон — Потапова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Клара Таусон

Молодая и перспективная датчанка старается демонстрировать прогрессивный теннис, но в последнее время у неё частенько случаются сбои в игре.

Таусон может играть в агрессивный теннис с множеством отличных результативных атак, но уж больно много невынужденных ошибок у неё на протяжении последнего сезона.

В этом году не было ни одного соревнования, достижениями на которых скандинавка действительно могла бы гордиться.

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В матче против Потаповой будет очень тяжело, поскольку прямо сейчас Анастасия выглядит куда солиднее своей соперницы по первому кругу.

Анастасия Потапова

Потапова с большего провела сильный сезон, который получился явно сильнее, чем прошлый, но в последние месяцы её результаты откровенно просели.

Но без этого никуда не деться, тем более, если совершаешь серьезные прорывы по рейтингу и в целом твой класс игры значительно возрастает.

За пять последних поединков Потапова выиграла только один матч, но по качеству игры там совсем все было не безнадежно.

Именно поэтому россиянка в предстоящем поединке против Таусон выглядит наиболее реальной претенденткой на проход дальше, а не наоборот.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Таусон — 2.47, победа Потаповой — 1.55.

Прогноз: Победа достанется Потаповой, но выиграть легко у неё не получится.

Ставка: Ф2 (-3) за 1.92.

Альтернативный прогноз: Встреча будет максимально упорной.

Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.17.