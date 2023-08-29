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    Потапова с запасом пройдет датчанку?

    Таусон — Потапова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на матч Us Open 29 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Таусон — Потапова
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    Анастасия Потапова
    Датчанка Клара Таусон и россиянка Анастасия Потапова встретятся в первом круге «Us Open». Матч пройдет 29 августа, начало — в 22:00 мск. Таусон — Потапова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Клара Таусон

    Молодая и перспективная датчанка старается демонстрировать прогрессивный теннис, но в последнее время у неё частенько случаются сбои в игре.

    Таусон может играть в агрессивный теннис с множеством отличных результативных атак, но уж больно много невынужденных ошибок у неё на протяжении последнего сезона.

    В этом году не было ни одного соревнования, достижениями на которых скандинавка действительно могла бы гордиться.

    Все прогнозы на US Open

    В матче против Потаповой будет очень тяжело, поскольку прямо сейчас Анастасия выглядит куда солиднее своей соперницы по первому кругу.

    Анастасия Потапова

    Потапова с большего провела сильный сезон, который получился явно сильнее, чем прошлый, но в последние месяцы её результаты откровенно просели.

    Но без этого никуда не деться, тем более, если совершаешь серьезные прорывы по рейтингу и в целом твой класс игры значительно возрастает.

    За пять последних поединков Потапова выиграла только один матч, но по качеству игры там совсем все было не безнадежно.

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    Именно поэтому россиянка в предстоящем поединке против Таусон выглядит наиболее реальной претенденткой на проход дальше, а не наоборот.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Таусон — 2.47, победа Потаповой — 1.55.

    Прогноз: Победа достанется Потаповой, но выиграть легко у неё не получится.

    Ставка: Ф2 (-3) за 1.92.

    Альтернативный прогноз: Встреча будет максимально упорной.

    Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.17.

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    Таусон — Потапова: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 29.08.2023. Прогнозы на теннис. Потапова с запасом пройдет датчанку?
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