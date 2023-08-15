Китаянка Синьвен Жен и белоруска Александра Саснович встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 15 августа, начало — в 01:45 мск. Жен — Саснович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синьвен Жен

Жен является довольно квалифицированной спортсменкой, но провалы в её игре по этому году случаются довольно часто.

При всем этом на недавнем турнире в Вашингтоне ей удалось пройти всего лишь один круг, а на соревновании в Монреале она остановилась на такой же стадии соревнования.

На харде китаянка любит играть больше всего, н опока что уровень её подготовки для игры на данном покрытии оставляет желать лучшего.

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В матче против Саснович расклад сил в пользу китаянки, поскольку по общему уровню таланта она явно стоит выше белоруски, а единственный сыгранный матч между ними остался за Жен в прошлом году.

Александра Саснович

Саснович в этом году временами выдавала более-менее удовлетворительные турниры, но их было мизерное количество.

На недавнем турнире в Хертогенбосе белоруска смогла добраться аж до полуфинала, что значительно подкрепило её денежную копилку.

На соревнованиях в Цинциннати белоруска начинала свой путь по дистанции с квалификации, поэтому два выигранных матча над не самыми слабыми соперницами в полной мере говорят о притязаниях белоруски.

В игре с Жен расклад сил не в пользу белоруской спортсменки, поскольку Александра явно уступает своей сопернице, как минимум, в хитрости.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в китаянку в этом поединке: победа Жен — 1.44, победа Саснович — 2.79.

Прогноз: Китаянка не испытает проблем с белоруской.

Ставка: Ф1 (-4) за 2.01.

Альтернативный прогноз: Игра завершится максимально быстро в пользу азиатки.

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.17.