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    Жен не испытает проблем с проходом дальше?

    Жен — Саснович. Ставка (к. 2.01) и прогноз на матч турнира в Цинциннати 15 августа 2023 года

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    Синьвен Жен
    Китаянка Синьвен Жен и белоруска Александра Саснович встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 15 августа, начало — в 01:45 мск. Жен — Саснович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Женщины 15 Августа 2023 года

    Синьвен Жен

    Жен является довольно квалифицированной спортсменкой, но провалы в её игре по этому году случаются довольно часто.

    При всем этом на недавнем турнире в Вашингтоне ей удалось пройти всего лишь один круг, а на соревновании в Монреале она остановилась на такой же стадии соревнования.

    На харде китаянка любит играть больше всего, н опока что уровень её подготовки для игры на данном покрытии оставляет желать лучшего.

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    В матче против Саснович расклад сил в пользу китаянки, поскольку по общему уровню таланта она явно стоит выше белоруски, а единственный сыгранный матч между ними остался за Жен в прошлом году.

    Александра Саснович

    Саснович в этом году временами выдавала более-менее удовлетворительные турниры, но их было мизерное количество.

    На недавнем турнире в Хертогенбосе белоруска смогла добраться аж до полуфинала, что значительно подкрепило её денежную копилку.

    На соревнованиях в Цинциннати белоруска начинала свой путь по дистанции с квалификации, поэтому два выигранных матча над не самыми слабыми соперницами в полной мере говорят о притязаниях белоруски.

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    В игре с Жен расклад сил не в пользу белоруской спортсменки, поскольку Александра явно уступает своей сопернице, как минимум, в хитрости.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в китаянку в этом поединке: победа Жен — 1.44, победа Саснович — 2.79.

    Прогноз: Китаянка не испытает проблем с белоруской.

    Ставка: Ф1 (-4) за 2.01.

    Альтернативный прогноз: Игра завершится максимально быстро в пользу азиатки.

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.17.

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    Жен — Саснович: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 15.08.2023. Прогнозы на теннис. Жен не испытает проблем с проходом дальше?
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