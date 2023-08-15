Синьвен Жен
Жен является довольно квалифицированной спортсменкой, но провалы в её игре по этому году случаются довольно часто.
При всем этом на недавнем турнире в Вашингтоне ей удалось пройти всего лишь один круг, а на соревновании в Монреале она остановилась на такой же стадии соревнования.
На харде китаянка любит играть больше всего, н опока что уровень её подготовки для игры на данном покрытии оставляет желать лучшего.
В матче против Саснович расклад сил в пользу китаянки, поскольку по общему уровню таланта она явно стоит выше белоруски, а единственный сыгранный матч между ними остался за Жен в прошлом году.
Александра Саснович
Саснович в этом году временами выдавала более-менее удовлетворительные турниры, но их было мизерное количество.
На недавнем турнире в Хертогенбосе белоруска смогла добраться аж до полуфинала, что значительно подкрепило её денежную копилку.
На соревнованиях в Цинциннати белоруска начинала свой путь по дистанции с квалификации, поэтому два выигранных матча над не самыми слабыми соперницами в полной мере говорят о притязаниях белоруски.
В игре с Жен расклад сил не в пользу белоруской спортсменки, поскольку Александра явно уступает своей сопернице, как минимум, в хитрости.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в китаянку в этом поединке: победа Жен — 1.44, победа Саснович — 2.79.
Прогноз: Китаянка не испытает проблем с белоруской.
Ставка: Ф1 (-4) за 2.01.
Альтернативный прогноз: Игра завершится максимально быстро в пользу азиатки.
Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.17.