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    Сможет ли Вавринка выйти в полуфинал в Умаге?

    Вавринка — Карбальес-Баэна. Ставка (к. 2.10) и прогноз на турнир в Умаге 28 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Вавринка — Карбальес-Баэна
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    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против испанца Роберто Карбальеса-Баэны в четвертьфинале турнира в хорватском Умаге. Матч пройдет 28 июля, начало — в 22:00 мск. Вавринка — Карбальес-Баэна: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Умаг. Мужчины 28 Июля 2023 года

    Вавринка

    Стэн, надо признать, впечатляет. Все-таки в 38 лет человек продолжает играть на очень солидном уровне.

    Во втором раунде швейцарец уверенно разобрался с опытным грунтовиком Федерико Корией — 7:5, 6:1.

    Вавринка отдал два гейма на своей подаче, но эти ошибки ему удалось компенсировать за счет классных действий на приеме.

    В первом матче победитель трех турниров «Большого шлема» разгромил австрийца Филипа Мизолича (6:3, 6:2).

    Примечательно также, что начиная с середины февраля Вавринка не выиграл ни одного матча только на турнире в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

    Карбальес-Баэна

    Роберто тем временем попал в посев, благодаря чему стартовал сразу со второго круга.

    В первом матче испанский теннисист легко разобрался с японцем Таро Даниэлем — 6:3, 6:1.

    Зато перед этим Карбальес-Баэна провалил сразу два грунтовых турнира — в Гштаде и «челленджер» в Зальцбурге.

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    После «Мастерса» в Риме, на котором он дошел до третьего круга, Карбальес-Бэана ни разу не выигрывал больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    На Вавринку в этом матче можно поставить за 1.43, победу Карбальеса-Баэны букмекеры предлагают за 2.83.

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    Швейцарец и испанец на прошлой неделе встречались в Гштаде. Стэн легко забрал первый сет, а во втором при счете 3:1 в пользу соперника Роберто просто снялся.

    В общем, никто не удивится, если Вавринка снова спокойно обыграет Карбальеса-Баэну.

    Ставка — победа Вавринки в двух сетах за 2.10.

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    Вавринка — Карбальес-Баэна: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 28.07.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Вавринка выйти в полуфинал в Умаге?
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