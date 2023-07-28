Две француженки в лице Диан Парри и Ализе Корне встретятся в четвертьфинале турнира в Лозанне. Матч пройдет 28 июля, начало — в 16:30 мск. Парри — Корне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Диан Парри

У Парри урожай побед по этому турниру довольно скромный по сравнению с тем, какие имена обыгрывали остальные девушки, оказавшиеся в восьмёрке сильнейших.

Но при всем этом мачт против Ковинич на предыдущей стадии турнира получился максимально содержательным.

Француженка минимизировала авантюрные действия в атаке, а в большинстве пограничных ситуаций действовала максимально непредсказуемо для соперницы.

Все прогнозы на теннис

В матче с Корне будут реальные шансы на проход по дистанции дальше, но Ализе может задавить молодую соотечественницу своим авторитетом.

Ализе Корне

Корне продолжает удивлять своими физическими кондициями, хотя в середине сезона казалось, что силы у неё начинают неумолимо иссякать.

В Швейцарии Ализе показывает достойное движение, позволяющее держать в напряжении своих соперниц на протяжении всей игры.

По ходу турнира француженка отправила отдыхать трех (!) швейцарок подряд. И это притом, что в каждом поединке теннисистке из Франции пришлось сыграть по три сета.

С таким настроением и задором ей вполне по силам замахнуться и на выход в полуфинал. Тем более, что с Парри определённо можно играть и добиваться успеха.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в Ализе в этом поединке: победа Парри — 1.95, победа Корне — 1.72.

Прогноз: Две примерно равных соперницы, но опыта куда больше у Корне.

Ставка: П2 за 1.72.

Альтернативный прогноз: Девушки проведут на корте три сета.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.38.