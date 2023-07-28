Диан Парри
У Парри урожай побед по этому турниру довольно скромный по сравнению с тем, какие имена обыгрывали остальные девушки, оказавшиеся в восьмёрке сильнейших.
Но при всем этом мачт против Ковинич на предыдущей стадии турнира получился максимально содержательным.
Француженка минимизировала авантюрные действия в атаке, а в большинстве пограничных ситуаций действовала максимально непредсказуемо для соперницы.
В матче с Корне будут реальные шансы на проход по дистанции дальше, но Ализе может задавить молодую соотечественницу своим авторитетом.
Ализе Корне
Корне продолжает удивлять своими физическими кондициями, хотя в середине сезона казалось, что силы у неё начинают неумолимо иссякать.
В Швейцарии Ализе показывает достойное движение, позволяющее держать в напряжении своих соперниц на протяжении всей игры.
По ходу турнира француженка отправила отдыхать трех (!) швейцарок подряд. И это притом, что в каждом поединке теннисистке из Франции пришлось сыграть по три сета.
С таким настроением и задором ей вполне по силам замахнуться и на выход в полуфинал. Тем более, что с Парри определённо можно играть и добиваться успеха.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в Ализе в этом поединке: победа Парри — 1.95, победа Корне — 1.72.
Прогноз: Две примерно равных соперницы, но опыта куда больше у Корне.
Ставка: П2 за 1.72.
Альтернативный прогноз: Девушки проведут на корте три сета.
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.38.