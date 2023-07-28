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    Корне преподаст мастер-класс?

    Парри — Корне. Ставка (к. 1.72) и прогноз на матч турнира в Лозанне 28 июля 2023 года

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    Ализе Корне
    Две француженки в лице Диан Парри и Ализе Корне встретятся в четвертьфинале турнира в Лозанне. Матч пройдет 28 июля, начало — в 16:30 мск. Парри — Корне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Лозанна. Женщины 28 Июля 2023 года
    Диан Парри
  • Франция
    •  Диан Парри 16:30 Ализе Корне Ализе Корне
  • Франция
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    Диан Парри

    У Парри урожай побед по этому турниру довольно скромный по сравнению с тем, какие имена обыгрывали остальные девушки, оказавшиеся в восьмёрке сильнейших.

    Но при всем этом мачт против Ковинич на предыдущей стадии турнира получился максимально содержательным.

    Француженка минимизировала авантюрные действия в атаке, а в большинстве пограничных ситуаций действовала максимально непредсказуемо для соперницы.

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    В матче с Корне будут реальные шансы на проход по дистанции дальше, но Ализе может задавить молодую соотечественницу своим авторитетом.

    Ализе Корне

    Корне продолжает удивлять своими физическими кондициями, хотя в середине сезона казалось, что силы у неё начинают неумолимо иссякать.

    В Швейцарии Ализе показывает достойное движение, позволяющее держать в напряжении своих соперниц на протяжении всей игры.

    По ходу турнира француженка отправила отдыхать трех (!) швейцарок подряд. И это притом, что в каждом поединке теннисистке из Франции пришлось сыграть по три сета.

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    С таким настроением и задором ей вполне по силам замахнуться и на выход в полуфинал. Тем более, что с Парри определённо можно играть и добиваться успеха.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в Ализе в этом поединке: победа Парри — 1.95, победа Корне — 1.72.

    Прогноз: Две примерно равных соперницы, но опыта куда больше у Корне.

    Ставка: П2 за 1.72.

    Альтернативный прогноз: Девушки проведут на корте три сета.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.38.

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    1.92
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    Парри — Корне: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 28.07.2023. Прогнозы на теннис. Корне преподаст мастер-класс?
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