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    Фернандес сможет пройти непростую соперницу?

    Фернандес — Стирнс. Ставка (к.1.72) и прогноз на матч второго круга в Рабате, 24 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Фернандес — Стирнс
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    Лейла Фернандес
    Канадка Лейла Фернандес и американка Пэйтон Стирнс встретятся во втором круге турнира в Рабате. Матч пройдет 24 мая, начало — в 17:30 мск. Фернандес — Стирнс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Морокко. Женщины 24 Мая 2023 года
    Лейла Фернандес
  • Канада
    •  Лейла Фернандес 17:30 Peyton Stearns Peyton Stearns
  • Морокко. Женщины
    •

    Лейла Фернандес

    Фернандес после своего успех на US Open практически двухгодичной давности, так и не смогла подтвердить свой статус в полной мере, поэтому начала закономерно откатываться во вторую половину первой сотни рейтинга.

    На недавнем «фьючерсе» в Мадриде канадская девушка не смогла пробиться даже в финал, будучи главной фавориткой розыгрыша.

    Если не брать полуфинал не самого престижного испанского турнира, то у Лейлы по сезону не было ни одного случая, когда она могла бы выиграть три матча подряд.

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    В предстоящем поединке против Стирнс никто не обещает легкой жизни. Лейле стоит опасаться свою соперницу.

    Пэйтон Стирнс

    Стирнс на последних турнирах показывает более, чем вразумительные результаты, что позволило американке значительно продвинуться вверх по рейтингу.

    Последние соревнования она проводила в основном у себя на родине на высокорейтинговых фьючерсах.

    Так на последнем из них в Чарльстоне она добралась до финала, но проиграла в матче за титул соотечественнице Наварро.

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    В Марокко она уже обыграла венгерку Удварди в одну калитку, а сейчас не прочь полакомиться канадкой, которая явно не на пике своей формы в конце весны.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в канадскую теннисистку в этом поединке: победа Фернандес — 1.72, победа Стирнс — 2.13.

    Прогноз: Канадская спортсменка статуснее американки, поэтому победа в предстоящем поединке останется за ней.

    Ставка: П1 за 1.72.

    Альтернативный прогноз: Игра не обещает быть простой для Фернандес.

    Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 1.72.

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    Фернандес — Стирнс: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 24.05.2023. Прогнозы на теннис. Фернандес сможет пройти непростую соперницу?
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