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    Французский ветеран способен пройти в четвертьфинал?

    Коккинакис — Гаске. Прогноз, ставка (к.2.39) на матч второго круга в Бордо, 17 мая 2023 года

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    Ришар Гаске
    Австралиец Танаси Коккинакис и француз Ришар Гаске встретятся в первом круге «челленджера» во французском Бордо. Матч пройдет 17 мая, начало — в 13:00 мск. Коккинакис — Гаске: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Танаси Коккинакис

    Коккинакис после неплохой игры на своем домашнем турнире в январе месяце совсем сдулся и не мог продемонстрировать ничего внятного на протяжении длинного промежутка времени.

    У австралийца на грунте совсем печально обстоят дела, поэтому рассчитывать на какие-то успехи в преддверии «Ролан Гарос» не стоит.

    Если австралиец проходит первый круг, то это уже хорошо. Так он разобрался с откровенно слабым британцем Пенистоном.

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    В предстоящем поединке против Гаске он видится фаворитом, но француз просто так на домашних кортах сдавать не собирается и точно окажет достойное сопротивление.

    Ришар Гаске

    Гаске на грунте умеет играть и несмотря на то, что ему уже 36 лет, может задать знатную взбучку любому своему противнику.

    В этом сезоне у француза нет серьезных достижений и побед, но в первом круге Открытого чемпионата Австралии он поиграть все сумел.

    К грунтовому сезону он подходи в ложной мере готовым, но в этом году почему-то пока не получается показывать свою привычную игру.

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    Коккинакис на медленном покрытии игрок не того калибра, который может ставить перед французом непосильные задачи, поэтому вероятность победы Ришара вполне осязаемая.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в австралийского теннисиста в этом поединке: победа Коккинакиса — 1.54, победа Гаске — 2.39.

    Прогноз: Гаске способен обыграть Коккинакиса, что он и сделает в предстоящем матче.

    Ставка: П2 за 2.39.

    Альтернативный прогноз: Поединок обещает быть упорным, поэтому вероятности игры в три сета не стоит исключать.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.47.

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    Коккинакис — Гаске: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 17.05.2023. Прогнозы на теннис. Французский ветеран способен пройти в четвертьфинал?
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