Танаси Коккинакис
Коккинакис после неплохой игры на своем домашнем турнире в январе месяце совсем сдулся и не мог продемонстрировать ничего внятного на протяжении длинного промежутка времени.
У австралийца на грунте совсем печально обстоят дела, поэтому рассчитывать на какие-то успехи в преддверии «Ролан Гарос» не стоит.
Если австралиец проходит первый круг, то это уже хорошо. Так он разобрался с откровенно слабым британцем Пенистоном.
В предстоящем поединке против Гаске он видится фаворитом, но француз просто так на домашних кортах сдавать не собирается и точно окажет достойное сопротивление.
Ришар Гаске
Гаске на грунте умеет играть и несмотря на то, что ему уже 36 лет, может задать знатную взбучку любому своему противнику.
В этом сезоне у француза нет серьезных достижений и побед, но в первом круге Открытого чемпионата Австралии он поиграть все сумел.
К грунтовому сезону он подходи в ложной мере готовым, но в этом году почему-то пока не получается показывать свою привычную игру.
Коккинакис на медленном покрытии игрок не того калибра, который может ставить перед французом непосильные задачи, поэтому вероятность победы Ришара вполне осязаемая.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в австралийского теннисиста в этом поединке: победа Коккинакиса — 1.54, победа Гаске — 2.39.
Прогноз: Гаске способен обыграть Коккинакиса, что он и сделает в предстоящем матче.
Ставка: П2 за 2.39.
Альтернативный прогноз: Поединок обещает быть упорным, поэтому вероятности игры в три сета не стоит исключать.
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.47.