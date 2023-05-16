ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Манчестер Сити»ЛЧ. Холанн против Бензема на «Этихаде», второй раунд миланского дерби Илкай ГюндоганТрансферный дайджест. 9-15 мая ХавиСкучная «Барселона» стала чемпионом Испании. Кажется, Хави пошел по стопам Моуринью
  • 23:52
    • «Ливерпуль» разгромил «Лестер»
  • 23:19
    • Латвия в овертайме одолела Чехию в матче чемпионата мира
    Все новости спорта

    Корне не заметит молодую американку

    Крюгер — Корне. Прогноз, ставка (к. 1.80) на матч первого круга в Париже, 16 мая 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Ализе Корне
    Прогноз и ставки на Крюгер — Корне
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ализе Корне
    Американка Эшлин Крюгер и француженка Ализе Корне встретятся в первом круге «челленджера» в Париже. Матч пройдет 16 мая, начало — в 14:30 мск. Крюгер — Корне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Эшлин Крюгер

    Крюгер только начинает выходить на арену взрослого женского тенниса. В основном она играет на 60-тысячниках и добивается на них успеха.

    Пока что Эшлин не хватает физической мощи и по-хорошему спортивной злости. Над этим ей надо работать, поскольку без характера не одерживаются большие победы.

    На последнем небольшом турнире Крюгер проиграла в полуфинале соотечественнице Наварро и это для неё был лучший результат по сезону.

    Все прогнозы на теннис

    Американка явно не фаворитка предстоящего поединка, поэтому ей нужно рассчитывать только на то, что Корне будет н ев боевой своей форме.

    Ализе Корне

    Корне является той теннисисткой, которая никогда не сдается, даже если она н ев форме и у неё что-то не получается.

    Француженка последние годы откровенно удивляет, поскольку у неё нескончаемый поток энергии, помноженный на потрясающую эффективность ударов.

    Но в этом году у неё результаты пока что не очень: лишь второй круг турнира в Мадриде и всего четыре выигранных матча с начала года.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Будем надеяться, что на предстоящем домашнем турнире мы увидим старую добрую Ализе, которая разносит в щепки своих соперниц.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят во французскую теннисистку в этом поединке: победа Крюгер — 2.55, победа Корне — 1.51.

    Прогноз: В этом поединке все козыри у Корне.

    Ставка: Ф2 (-3) за 1.80.

    Альтернативный прогноз: В этом поединке все закончится довольно быстро в пользу французской теннисистки.

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.05
  • Прогноз на матч Велес Сарсфилд — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Даллас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Кудерметова — Жен
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Баньис — Крутых
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Серундоло — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Рууд — Дьере
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Попырин — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Джокович — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бланкано — Соуза
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Саснович — Бюрель
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Мартерер — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Алашкерт — ЦСКА Ереван
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Словения — Норвегия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •  1.95
  • Прогноз на матч Дания — Австрия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Крюгер — Корне: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 16.05.2023. Прогнозы на теннис. Корне не заметит молодую американку
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры