Эшлин Крюгер
Крюгер только начинает выходить на арену взрослого женского тенниса. В основном она играет на 60-тысячниках и добивается на них успеха.
Пока что Эшлин не хватает физической мощи и по-хорошему спортивной злости. Над этим ей надо работать, поскольку без характера не одерживаются большие победы.
На последнем небольшом турнире Крюгер проиграла в полуфинале соотечественнице Наварро и это для неё был лучший результат по сезону.
Американка явно не фаворитка предстоящего поединка, поэтому ей нужно рассчитывать только на то, что Корне будет н ев боевой своей форме.
Ализе Корне
Корне является той теннисисткой, которая никогда не сдается, даже если она н ев форме и у неё что-то не получается.
Француженка последние годы откровенно удивляет, поскольку у неё нескончаемый поток энергии, помноженный на потрясающую эффективность ударов.
Но в этом году у неё результаты пока что не очень: лишь второй круг турнира в Мадриде и всего четыре выигранных матча с начала года.
Будем надеяться, что на предстоящем домашнем турнире мы увидим старую добрую Ализе, которая разносит в щепки своих соперниц.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят во французскую теннисистку в этом поединке: победа Крюгер — 2.55, победа Корне — 1.51.
Прогноз: В этом поединке все козыри у Корне.
Ставка: Ф2 (-3) за 1.80.
Альтернативный прогноз: В этом поединке все закончится довольно быстро в пользу французской теннисистки.
Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.00.