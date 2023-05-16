Американка Эшлин Крюгер и француженка Ализе Корне встретятся в первом круге «челленджера» в Париже. Матч пройдет 16 мая, начало — в 14:30 мск. Крюгер — Корне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эшлин Крюгер

Крюгер только начинает выходить на арену взрослого женского тенниса. В основном она играет на 60-тысячниках и добивается на них успеха.

Пока что Эшлин не хватает физической мощи и по-хорошему спортивной злости. Над этим ей надо работать, поскольку без характера не одерживаются большие победы.

На последнем небольшом турнире Крюгер проиграла в полуфинале соотечественнице Наварро и это для неё был лучший результат по сезону.

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Американка явно не фаворитка предстоящего поединка, поэтому ей нужно рассчитывать только на то, что Корне будет н ев боевой своей форме.

Ализе Корне

Корне является той теннисисткой, которая никогда не сдается, даже если она н ев форме и у неё что-то не получается.

Француженка последние годы откровенно удивляет, поскольку у неё нескончаемый поток энергии, помноженный на потрясающую эффективность ударов.

Но в этом году у неё результаты пока что не очень: лишь второй круг турнира в Мадриде и всего четыре выигранных матча с начала года.

Будем надеяться, что на предстоящем домашнем турнире мы увидим старую добрую Ализе, которая разносит в щепки своих соперниц.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят во французскую теннисистку в этом поединке: победа Крюгер — 2.55, победа Корне — 1.51.

Прогноз: В этом поединке все козыри у Корне.

Ставка: Ф2 (-3) за 1.80.

Альтернативный прогноз: В этом поединке все закончится довольно быстро в пользу французской теннисистки.

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.00.