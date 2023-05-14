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    Сможет ли Руне обыграть Фоньини?

    Фоньини — Руне. Прогноз (к. 1.94) и ставки на «Мастерс» в Риме 14 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Фоньини — Руне
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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против итальянца Фабио Фоньини в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 12:00 мск. Фоньини — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 14 Мая 2023 года

    Фоньини

    Фабио начал домашний «Мастерс» с победы над британцем Энди Марреем — 6:4, 4:6, 6:4.

    Итальянец невероятно провел решающий сет, проиграв на собственной подаче лишь три очка.

    Во втором круге Фоньини одержал победу над сербом Миомиром Кецмановичем — 6:3, 7:6.
    И здесь бывшая девятая ракетка мира тоже вообще ничего не позволил сопернику на приеме. У Кецмановича не было ни одного брейк-пойнта.

    Интересно, что Фоньини впервые в сезоне выиграл два матча подряд.

    Руне

    Хольгер тем временем начал турнир с уверенной победы над талантливым французом Артуром Фисом — 6:3, 6:3.

    Игра была полностью под контролем датчанина. Исключением стал лишь один гейм в первом сете, но в тот момент он уже вел с двумя брейками.

    В Мадриде Руне уже в третьем круге проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине. Здесь его явно подвела излишняя эмоциональность. Конфликт с местными зрителями явно не пошел на пользу 20-летнему теннисисту.

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    Но акцент все-таки надо делать на успешных выступлениях Руне, которых заметно больше, чем неудач. В апреле он дошел до финала в Монте-Карло и взял титул в Мюнхене.

    Прогноз и ставка

    На Фоньини в этом матче можно поставить за 4.75, победу Руне букмекеры предлагают за 1.19.

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    Фабио очень помогает поддержка трибун, но в данном случае на это вряд ли стоит обращать внимание. Хотя болельщики наверняка постараются спровоцировать не менее эмоционального датчанина.

    Но мы все-таки считаем, что Хольгеру хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

    Ставка — победа Руне с форой по геймам (-5,0) за 1.94.

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    Фоньини — Руне: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 14.05.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Руне обыграть Фоньини?
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