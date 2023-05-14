Норвежец Каспер Рууд сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 12:00 мск. Рууд — Бублик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рууд

Каспер в предыдущем раунде разгромил француза Артура Риндеркнеша — 6:4, 6:0.

Норвежец наконец-то напомнил, что он вообще-то четвертая ракетка мира. Как известно, в Мадриде он сразу же проиграл итальянцу Маттео Арнальди, который не так давно дебютировал в топ-100.

Турнир в Барселоне Рууд тоже провалил. Уже во втором раунде он уступил аргентинцу Франсиско Серундоло.

В этом не так уж легко поверить, но это правда — в текущем сезоне Рууд до сих пор выиграл больше одного матча только на турнире в Эшториле. Здесь он взял титул.

Бублик

Александр начал турнир с победы над испанцем Педро Мартинесом — 6:3, 7:6.

Во втором раунде Бублик выиграл у американца Бена Шелтона — 6:4, 1:6, 6:2. И это всего лишь второй случай в сезоне, когда ему удалось пройти больше одного раунда на уровне основной сетки ATP.

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На «Мастерсе» в Мадриде 49-я ракетка мира проиграл во втором раунде на решающем тай-брейке датчанину Хольгеру Руне.

В начале мая Бублик успел сыграть на «челленджере» в Экс-ан-Провансе, где дошел до четвертьфинала. Дальше его не пустил 196-я ракетка мира Арольд Майо.

Прогноз и ставка

На Рууда в этом матче можно поставить за 1.15, победу Бублика букмекеры предлагают за 5.50.

Вполне вероятно, что Бублик создаст интригу. Глядя на то, как в этом сезоне играет Рууд, победа представителя Казахстана вряд ли станет для кого-то большим сюрпризом.

Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 1.92.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.70.