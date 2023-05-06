Белоруска Арина Соболенко сыграет против польской теннисистки Иги Свентек в финале турнира в Мадриде. Матч пройдет 6 мая, начало — в 19:30 мск. Свентек — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Свентек

Ига впервые в карьере добралась в Мадриде до финала. В прошлом году она не играла в испанской столице, а сезоном ранее уступила уже в третьем круге.

В полуфинале текущего турнира Свентек не оставила шансов Веронике Кудерметовой — 6:1, 6:1.

То же самое было и в матче против хорватки Петры Мартич — 6:0, 6:3.

Как ни странно, пока что самым сложной для польской теннисистки получилась встреча с Екатериной Александровой. Россиянка дрогнула только в третьем сете — 6:4, 6:7, 6:3.

Победная серия Свентек составляет уже девять матчей. В конце апреля она взяла титул в Штутгарте.

Соболенко

Арина тем временем второй раз добралась в Мадриде до решающего матча. В сезоне-2021 она взяла титул в столице Испании.

В полуфинале Соболенко разгромила гречанку Марию Саккари — 6:4, 6:1. Соперница не справилась с агрессивным теннисом второй ракетки мира.

Все прогнозы на теннис

Перед этим белорусская теннисистка одержала волевую победу над египтянкой Майар Шериф — 2:6, 6:2, 6:1.

В остальных матчах Арина спокойно обыграла Сорану Кырстю, Камилу Осорио и Мирру Андрееву.

Прогноз и ставка

На Свентек в этом матче можно поставить за 1.30, победу Соболенко букмекеры предлагают за 4.25.

Ига и Арина разыграют титул на втором турнире подряд. В Штутгарте польская теннисистка победила белоруску со счетом 6:3, 6:4.

И также стоит отметить, что в прошлом году Свентек выиграла оба матча на грунте против Соболенко, при этом не отдав ни сета.

Ставка — победа Свентек + тотал геймов больше 19,5 за 2.29. Иге будет не так легко, как в предыдущих матчах, но в исходе все равно нет ни малейших сомнений.

Также можно рассмотреть смелую ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 3.20.