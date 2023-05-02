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    Карацев сможет навязать борьбу?

    Аслан Карацев — Даниил Медведев. Прогноз, ставка на матч первого круга в Мадриде, 02 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Аслан Карацев — Даниил Медведев
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    Даниил Медведев
    Два россиянина в лице Аслана Карацева и Даниила Медведева встретятся в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 02 мая, начало — в 13:30 мск. Аслан Карацев — Даниил Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 02 Мая 2023 года

    Аслан Карацев

    По поводу игры Карацева возникали серьезные вопросы ещё в прошлом сезоне, но в этом они только усугубились. Россиянин уже давно за пределами сотни лучших и старается делать какие-то потуги, чтобы снова повысить свой рейтинг, но у него пока что не особо получается это делать.

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    На грунте у Аслана иногда получается даже играть лучше, чем на харде, но относительно его феерического выступления в Мельбурне два года назад не случилось ни одного турнира, где бы Аслан снова также ярко мог выстрелить.

    В матче против соотечественника Медведева на своем корте у него шансов практически никаких нет. И это притом, что Даниил совсем не любит играть на земле.

    Даниил Медведев

    Медведев по старту этого сезона уже все доказал, что он готов завоевывать новые титулы, и у него получалось это сделать максимально легко.

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    В Монте-Карло он ничего не смог поделать с Руне, который то и дело играл в тягучий замысловатый теннис, который Медведев совершенно не любит. В
    Мадриде Даниил справился со слабым итальянцем в лице Вавассори и уже в матче против Шевченко едва не отдал победу 22-летнему соотечественнику.

    С Карацевым все может получиться не так просто, как хотелось бы. Поэтому в предстоящем поединке Лучшей ракетке России придется очень сильно постараться, чтобы пройти в четвертьфинал престижного испанского «Мастерса».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в Даниила в этом поединке: победа Карацева — 3.64, победа Медведева — 1.29.

    Прогноз: Карацев играет боле-менее хорошо, но для победы над Медведевым этого не хватит.

    Ставка: Ф2 (-4.5) за 2.14.

    Альтернативный прогноз: Матч вполне может растянуться на три сета.

    Альтернативная ставка: ТБ 20.5 с коэффициентом 2.54.

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    Аслан Карацев — Даниил Медведев: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 02.05.2023. Прогнозы на теннис. Карацев сможет навязать борьбу?
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