Два россиянина в лице Аслана Карацева и Даниила Медведева встретятся в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 02 мая, начало — в 13:30 мск. Аслан Карацев — Даниил Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Аслан Карацев

По поводу игры Карацева возникали серьезные вопросы ещё в прошлом сезоне, но в этом они только усугубились. Россиянин уже давно за пределами сотни лучших и старается делать какие-то потуги, чтобы снова повысить свой рейтинг, но у него пока что не особо получается это делать.

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На грунте у Аслана иногда получается даже играть лучше, чем на харде, но относительно его феерического выступления в Мельбурне два года назад не случилось ни одного турнира, где бы Аслан снова также ярко мог выстрелить.

В матче против соотечественника Медведева на своем корте у него шансов практически никаких нет. И это притом, что Даниил совсем не любит играть на земле.

Даниил Медведев

Медведев по старту этого сезона уже все доказал, что он готов завоевывать новые титулы, и у него получалось это сделать максимально легко.

В Монте-Карло он ничего не смог поделать с Руне, который то и дело играл в тягучий замысловатый теннис, который Медведев совершенно не любит. В

Мадриде Даниил справился со слабым итальянцем в лице Вавассори и уже в матче против Шевченко едва не отдал победу 22-летнему соотечественнику.

С Карацевым все может получиться не так просто, как хотелось бы. Поэтому в предстоящем поединке Лучшей ракетке России придется очень сильно постараться, чтобы пройти в четвертьфинал престижного испанского «Мастерса».

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в Даниила в этом поединке: победа Карацева — 3.64, победа Медведева — 1.29.

Прогноз: Карацев играет боле-менее хорошо, но для победы над Медведевым этого не хватит.

Ставка: Ф2 (-4.5) за 2.14.

Альтернативный прогноз: Матч вполне может растянуться на три сета.

Альтернативная ставка: ТБ 20.5 с коэффициентом 2.54.