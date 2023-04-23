Белоруска Арина Соболенко сыграет против польской теннисистки Арины Соболенко в финале турнира в Штутгарте. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 14:00 мск. Швентек — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швентек

Ига второй год подряд дошла в Штутгарте до финала. В предыдущий раз она взяла титул.

В субботу польская теннисистка провела неполный матч против Онс Жабер. Уже после первого гейма соперница взяла медицинский перерыв из-за проблем с левой икроножной мышцей, а после третьего — и вовсе снялась.

Перед этим Швентек одержала волевую победу над Каролиной Плишковой (4:6, 6:1, 6:2). Чешке хватило энергии и концентрации только на одну партию.

В первом матче Ига без проблем выиграла у китаянки Чжэн Циньвэнь (6:1, 6:4).

Соболенко

Арина тем временем третий раз подряд добралась в Штутгарте до решающего матча. В двух предыдущих случаях ей не удалось взять титул.

В полуфинале Соболенко разгромила Анастасию Потапову — 6:1, 6:2.

Россиянка оказалась совершенно не готова к мощному атакующему теннису белоруски. На второй подаче Потапова отдала сопернице почти все очки.

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Пока что самым сложным для Соболенко был матч 1/4 финала против Паулы Бадосы. Здесь она уступала 4:6, 2:4, но всет-таки смогла совершить камбэк.

Прогноз и ставка

На Швентек в этом матче можно поставить за 1.41, победу Соболенко букмекеры предлагают за 2.91.

Ига и Арина снова разыграют титул в Штутгарте. В прошлогоднем финале польская теннисистка разгромила белоруску со счетом 6:2, 6:2. Вскоре после этого Швентек обыграла Соболенко в Риме — 6:2, 6:1.

Во второй половине 2022-го Соболенко уступила Швентек в полуфинале US Open, но через несколько месяцев взяла реванш на Итоговом турнире.

На этот раз Ига вряд ли сможет разгромить свою главную соперницу в туре. Более того, скорее всего, в предстоящем матче все решится в третьем сете. Соболенко наконец-то справилась с психологическими проблемами, которые были главной причиной ее неудач.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.57.