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    Соболенко обыграет Швентек в решающем матче?

    Швентек — Соболенко. Прогноз (к. 2.57) и ставки на финал турнира в Штутгарте 23 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Швентек — Соболенко
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против польской теннисистки Арины Соболенко в финале турнира в Штутгарте. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 14:00 мск. Швентек — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Женщины 23 Апреля 2023 года
    Ига Свёнтек
  • Польша
    •  Ига Свёнтек 14:00 Арина Соболенко Арина Соболенко
  • Белоруссия
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    Швентек

    Ига второй год подряд дошла в Штутгарте до финала. В предыдущий раз она взяла титул.

    В субботу польская теннисистка провела неполный матч против Онс Жабер. Уже после первого гейма соперница взяла медицинский перерыв из-за проблем с левой икроножной мышцей, а после третьего — и вовсе снялась.

    Перед этим Швентек одержала волевую победу над Каролиной Плишковой (4:6, 6:1, 6:2). Чешке хватило энергии и концентрации только на одну партию.

    В первом матче Ига без проблем выиграла у китаянки Чжэн Циньвэнь (6:1, 6:4).

    Соболенко

    Арина тем временем третий раз подряд добралась в Штутгарте до решающего матча. В двух предыдущих случаях ей не удалось взять титул.

    В полуфинале Соболенко разгромила Анастасию Потапову — 6:1, 6:2.

    Россиянка оказалась совершенно не готова к мощному атакующему теннису белоруски. На второй подаче Потапова отдала сопернице почти все очки.

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    Пока что самым сложным для Соболенко был матч 1/4 финала против Паулы Бадосы. Здесь она уступала 4:6, 2:4, но всет-таки смогла совершить камбэк.

    Прогноз и ставка

    На Швентек в этом матче можно поставить за 1.41, победу Соболенко букмекеры предлагают за 2.91.

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    Ига и Арина снова разыграют титул в Штутгарте. В прошлогоднем финале польская теннисистка разгромила белоруску со счетом 6:2, 6:2. Вскоре после этого Швентек обыграла Соболенко в Риме — 6:2, 6:1.

    Во второй половине 2022-го Соболенко уступила Швентек в полуфинале US Open, но через несколько месяцев взяла реванш на Итоговом турнире.

    На этот раз Ига вряд ли сможет разгромить свою главную соперницу в туре. Более того, скорее всего, в предстоящем матче все решится в третьем сете. Соболенко наконец-то справилась с психологическими проблемами, которые были главной причиной ее неудач.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.57.

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    Швентек — Соболенко: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 23.04.2023. Прогнозы на теннис. Соболенко обыграет Швентек в решающем матче?
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