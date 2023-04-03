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    Калинская проиграет украинке Калининой?

    Калинская — Калинина. Прогноз (к. 3.04) и ставки на турнир в Чарльстоне 3 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Калинская — Калинина
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    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская сыграет против украинки Ангелины Калининой в первом круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 21:30 мск. Калинская — Калинина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Калинская

    Анна в конце прошлого месяца прошла один раунд на крупном турнире в Майами. После победы над 17-летней Викторией Хименес-Касинцевой она проиграла Елене Рыбакиной (5:7, 6:4, 3:6).

    В Индиан-Уэллсе россиянка тоже дошла до второго круга, где уступила Каролине Плишковой (6:2, 0:6, 4:6).

    В текущем сезоне больше одного матча Калинская выиграла только на турнире в Остине. Здесь ей удалось дойти до четвертьфинала.

    В прошлом году Калинская провела на грунте всего лишь восемь матчей. При этом Анна одержала лишь две победы, выиграв по матчу на небольших турнирах в Париже и Лозанне. Глина — явно не ее покрытие.

    Калинина

    Ангелине в январе удалось дойти до третьего круга на Открытом чемпионате Австралии. Во втором раунде она остановила бывшую первую ракетку мира Петру Квитову.

    Кроме того, украинка прошла два раунда в Дубае. Здесь Калининой удалось выиграть у Вероники Кудерметовой и Даяны Ястремской.

    28-я ракетка мира не очень удачно провела недавние турниры в Индиан-Уэллсе и Майами, но в контексте предстоящего матча надо обратить внимание на другие факты.

    Все прогнозы на теннис

    В прошлом году Калинина дошла в Чарльстоне до четвертьфинала. При этом во втором раунде она остановила Елену Рыбакину.

    Но главным достижением 26-летней теннисистки стал выход в четвертьфинал крупного турнира в Мадриде. В испанской столице украинка выиграла у Гарбин Мугурусы и Эммы Радукану.

    Прогноз и ставка

    На Калинскую в этом матче можно поставить за 2.21, победу Калининой букмекеры предлагают за 1.66.

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    Анну ждет непростой матч против соперницы, которая порой очень здорово играет на грунте.

    Но дело не только в этом. Украинка будет невероятно настроена на матч с российской теннисисткой. Достаточно вспомнить встречу Калининой с Кудерметовой в Дубае.

    Ставка — победа Калининой + тотал геймов больше 20,5 за 3.04.

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    Калинская — Калинина: прогноз, ставка (3.04), статистика, коэффициенты матча 03.04.2023. Прогнозы на теннис. Калинская проиграет украинке Калининой?
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