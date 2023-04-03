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    Блинкова проиграет первый матч на грунте?

    Бондар — Блинкова. Прогноз (к. 1.87) и ставки на турнир в Чарльстоне 3 апреля 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Анна Блинкова
    Прогноз и ставки на Бондар — Блинкова
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    Анна Блинкова
    Россиянка Анна Блинкова сыграет против венгерской теннисистки Анны Бондар в первом круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 18:30 мск. Бондар — Блинкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бондар

    Анна очень слабо проводит сезон, но, несмотря на это, пока еще остается в топ-100. На данный момент она занимает в рейтинге 80-е место.

    В этом году Бондар выиграла лишь три матча из 11-ти.

    А серия поражений теннисистки из Венгрии составляет уже пять матчей.

    После неудачного матча с черногоркой Данкой Ковинич во втором круге турнира в Лионе Бондар не смогла против первый круг в Мериде, Монтеррее, Индиан-Уэллсе и Майами.

    В прошлом году Бондар смогла пройти первый круг в Чарльстоне.

    Блинкова

    Блинковой тем временем тоже особенно нечем похвастаться, но в ее случае ситуация выглядит не так печально.

    Например, на крупных турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами российская теннисистка смогла выиграть по одному матчу.

    На турнире в Остине Блинкова тоже прошла первый круг, после чего уступила Варваре Грачевой.

    Все прогнозы на теннис

    В прошлом сезоне Блинкова выиграла больше половины матчей на грунте — 16 из 26-ти. При этом на турнире в Сен-Мало ей удалось дойти до финала.

    Прогноз и ставка

    На Бондар в этом матче можно поставить за 2.34, победу Блинковой букмекеры предлагают за 1.60.

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    Соперница Блинковой действительно слабо провела предыдущие три месяца, но дело в том, что на харде Бондар никогда не блистала. Венгерка любит играть на грунте, и именно по этой причине ставки на исход лучше не трогать. Вполне вероятно, что россиянка не сможет выйти в следующий раунд.

    Ставка — тотал геймов больше 21,0 за 1.87.

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    Бондар — Блинкова: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 03.04.2023. Прогнозы на теннис. Блинкова проиграет первый матч на грунте?
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