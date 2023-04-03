Россиянка Анна Блинкова сыграет против венгерской теннисистки Анны Бондар в первом круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 18:30 мск. Бондар — Блинкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бондар

Анна очень слабо проводит сезон, но, несмотря на это, пока еще остается в топ-100. На данный момент она занимает в рейтинге 80-е место.

В этом году Бондар выиграла лишь три матча из 11-ти.

А серия поражений теннисистки из Венгрии составляет уже пять матчей.

После неудачного матча с черногоркой Данкой Ковинич во втором круге турнира в Лионе Бондар не смогла против первый круг в Мериде, Монтеррее, Индиан-Уэллсе и Майами.

В прошлом году Бондар смогла пройти первый круг в Чарльстоне.

Блинкова

Блинковой тем временем тоже особенно нечем похвастаться, но в ее случае ситуация выглядит не так печально.

Например, на крупных турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами российская теннисистка смогла выиграть по одному матчу.

На турнире в Остине Блинкова тоже прошла первый круг, после чего уступила Варваре Грачевой.

Все прогнозы на теннис

В прошлом сезоне Блинкова выиграла больше половины матчей на грунте — 16 из 26-ти. При этом на турнире в Сен-Мало ей удалось дойти до финала.

Прогноз и ставка

На Бондар в этом матче можно поставить за 2.34, победу Блинковой букмекеры предлагают за 1.60.

Соперница Блинковой действительно слабо провела предыдущие три месяца, но дело в том, что на харде Бондар никогда не блистала. Венгерка любит играть на грунте, и именно по этой причине ставки на исход лучше не трогать. Вполне вероятно, что россиянка не сможет выйти в следующий раунд.

Ставка — тотал геймов больше 21,0 за 1.87.