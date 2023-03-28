Андрееску
Бьянка в предыдущем раунде выиграл у американки Софии Кенин — 6:4, 6:4.
Андрееску в обеих партиях вела с брейком и в итоге идеально воспользовалась преимуществом. В отличие от соперницы, она отдала лишь один гейм на собственной подаче.
Во втором круге теннисистка из Канады одержала волевую победу над Марией Саккари — 5:7, 6:3, 6:4.
В этом матче, который продолжался три часа, Андрееску прервала серию из пяти поражений от соперниц из топ-10.
В начале турнира чемпионка US Open-2019 выиграла у британки Эммы Радукану.
Александрова
Екатерира тем временем преподнесла одну из главных сенсаций третьего раунда.
Александрова одержала классную победу над Белиндой Бенчич — 7:6, 6:3.
В первом сете российская теннисистка отыграла два сетбола на тай-брейке, а в начале второго взяла гейм на приеме, после чего так и не позволила швейцарке отыграться.
Александрова десятый раз в карьере выиграла у соперницы из топ-10. И это был, пожалуй, ее лучший матч в этом году.
Прогноз и ставка
На Андрееску в этом матче можно поставить за 1.54, победу Александровой букмекеры предлагают за 2.48.
Когда Екатерина чувствует уверенность в своих силах, ее действительно сложно оставить. И победа над Бенчич может стать важным психологическим подспорьем для россиянки.
В общем, ставить против Александровой на данный момент не лучшая идея.
Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.87.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.45.