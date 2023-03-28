ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Авангард» в четвертом матче серииСКА, «Авангард» и «Ак Барс» вышли в финал конференций, «Локо» и ЦСКА рубятся дальше Англия — УкраинаИдеальный старт. Англия возглавила группу после комфортной победы над Украиной Россия — ИракС почином! Дебютный гол Пиняева помог сборной России одолеть Ирак
  • 10:47
    • Слуцкий: Пиняев в матче с Ираком подтвердил свой высокий уровень
  • 10:35
    • Поршнев — чемпион России по биатлону в спринте
  • 10:30
    • Зидан готов вернуться в «Реал»
  • 10:09
    • Президент РФС высказался о возможном упрощении системы Fan ID
  • 09:06
    • Сборная России может провести товарищеский матч с Китаем
  • 07:14
    • Грачева завершила подачу заявления на французское гражданство
  • 07:00
    • Медведев на отказе соперника вышел в 1/8 финала турнира в Майами
    Все новости спорта

    Александрова обыграет чемпионку US Open-2019?

    Андрееску — Александрова. Прогноз (к. 2.45) и ставки на турнир в Майами 28 марта 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Екатерина Александрова Прогнозы на Бьянка Андрееску
    Прогноз и ставки на Андрееску — Александрова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против представительницы Канады Бьянки Андрееску в четвертом круге турнира в Майами. Матч пройдет 28 марта, начало — в 02:00 мск. Андрееску — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Андрееску

    Бьянка в предыдущем раунде выиграл у американки Софии Кенин — 6:4, 6:4.

    Андрееску в обеих партиях вела с брейком и в итоге идеально воспользовалась преимуществом. В отличие от соперницы, она отдала лишь один гейм на собственной подаче.

    Во втором круге теннисистка из Канады одержала волевую победу над Марией Саккари — 5:7, 6:3, 6:4.

    В этом матче, который продолжался три часа, Андрееску прервала серию из пяти поражений от соперниц из топ-10.

    В начале турнира чемпионка US Open-2019 выиграла у британки Эммы Радукану.

    Александрова

    Екатерира тем временем преподнесла одну из главных сенсаций третьего раунда.

    Александрова одержала классную победу над Белиндой Бенчич — 7:6, 6:3.

    В первом сете российская теннисистка отыграла два сетбола на тай-брейке, а в начале второго взяла гейм на приеме, после чего так и не позволила швейцарке отыграться.

    Все прогнозы на теннис

    Александрова десятый раз в карьере выиграла у соперницы из топ-10. И это был, пожалуй, ее лучший матч в этом году.

    Прогноз и ставка

    На Андрееску в этом матче можно поставить за 1.54, победу Александровой букмекеры предлагают за 2.48.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Когда Екатерина чувствует уверенность в своих силах, ее действительно сложно оставить. И победа над Бенчич может стать важным психологическим подспорьем для россиянки.

    В общем, ставить против Александровой на данный момент не лучшая идея.

    Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.87.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.45.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Хачанов — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гарин — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Гвинея-Бисау — Нигерия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ангола — Гана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Нигер — Алжир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Греция — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Северная Македония — Фарерские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Чжэн Циньвэнь — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Италия U21 — Украина U21
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Черногория — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ирландия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Швеция — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Польша — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Андрееску — Александрова: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 28.03.2023. Прогнозы на теннис. Александрова обыграет чемпионку US Open-2019?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры