Россиянка Екатерина Александрова сыграет против представительницы Канады Бьянки Андрееску в четвертом круге турнира в Майами. Матч пройдет 28 марта, начало — в 02:00 мск. Андрееску — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Андрееску

Бьянка в предыдущем раунде выиграл у американки Софии Кенин — 6:4, 6:4.

Андрееску в обеих партиях вела с брейком и в итоге идеально воспользовалась преимуществом. В отличие от соперницы, она отдала лишь один гейм на собственной подаче.

Во втором круге теннисистка из Канады одержала волевую победу над Марией Саккари — 5:7, 6:3, 6:4.

В этом матче, который продолжался три часа, Андрееску прервала серию из пяти поражений от соперниц из топ-10.

В начале турнира чемпионка US Open-2019 выиграла у британки Эммы Радукану.

Александрова

Екатерира тем временем преподнесла одну из главных сенсаций третьего раунда.

Александрова одержала классную победу над Белиндой Бенчич — 7:6, 6:3.

В первом сете российская теннисистка отыграла два сетбола на тай-брейке, а в начале второго взяла гейм на приеме, после чего так и не позволила швейцарке отыграться.

Все прогнозы на теннис

Александрова десятый раз в карьере выиграла у соперницы из топ-10. И это был, пожалуй, ее лучший матч в этом году.

Прогноз и ставка

На Андрееску в этом матче можно поставить за 1.54, победу Александровой букмекеры предлагают за 2.48.

Когда Екатерина чувствует уверенность в своих силах, ее действительно сложно оставить. И победа над Бенчич может стать важным психологическим подспорьем для россиянки.

В общем, ставить против Александровой на данный момент не лучшая идея.

Ставка — тотал геймов больше 22,0 за 1.87.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.45.