ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинПоворот на Восток? Сборную России пригласили на турнир в Азии НеймарВремя взрослеть. Неймару пора переосмыслить и перезагрузить карьеру Лионель МессиМесси против мафии. Как нарковойны в Росарио затронули великого футболиста
    Все новости спорта

    Оже-Альяссим и Пол устроят серьезные разборки

    Пол — Оже-Альяссим. Прогноз (к. 1.92) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 15 марта 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Феликс Оже-Альяссим
    Прогноз и ставки на Пол — Оже-Альяссим
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томми Пол
    Американец Томми Пол сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 15 марта, начало — в 05:30 мск. Пол — Оже-Альяссим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины 15 Марта 2023 года

    Пол

    Томми в третьем раунде одержал волевую победу над Хубертом Хуркачем — 4:6, 6:2, 6:4.

    Американец почти идеально провел вторую и третью партии, не отдав на собственной подаче ни одного гейма.

    Во втором сете Пол взял на первом мяче 100 процентов очков. Поляка такая игра соперника явно вывела из равновесия.

    Перед этим полуфиналист Australian Open-2023 спокойно выиграл у немца Яна-Леннарда Штруффа — 6:3, 6:3.

    Пол выиграл шесть из семи последних матчей. В начале марта он дошел до финала на турнире в мексиканском Акапулько.

    Оже-Альяссим

    Феликс до сих пор не отдала ни одного сета на этом турнире.

    Правда, и соперники у канадца были не самые опасные. В первом матче он выиграл у испанца Педро Мартинеса — 7:6, 6:4.

    Дальше была победа над аргентинцем Франсиско Серундоло — 7:5, 6:4.

    Все прогнозы на теннис

    Две недели назад Оже-Альяссим не лучшим образом провел турнир в Дубае. Уже во втором раунде 22-летний теннисист проиграл итальянцу Лоренцо Сонего.

    Прогноз и ставка

    На Пола в этом матче можно поставить за 1.78, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 2.04.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Скорее всего, в этой игре будет как минимум два напряженных сета. Вполне вероятно, что не обойдется и без тай-брейка.

    Ставка — тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.98.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Акрон — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Рублев — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Блэкпул — КПР
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.52
  • Прогноз на матч Миллуолл — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ротерхэм — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Уотфорд — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Уиган — Ковентри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Порту — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.15
  • Экспресс дня 14 марта
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Пол — Оже-Альяссим: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 15.03.2023. Прогнозы на теннис. Оже-Альяссим и Пол устроят серьезные разборки
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры