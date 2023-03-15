Американец Томми Пол сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 15 марта, начало — в 05:30 мск. Пол — Оже-Альяссим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Пол

Томми в третьем раунде одержал волевую победу над Хубертом Хуркачем — 4:6, 6:2, 6:4.

Американец почти идеально провел вторую и третью партии, не отдав на собственной подаче ни одного гейма.

Во втором сете Пол взял на первом мяче 100 процентов очков. Поляка такая игра соперника явно вывела из равновесия.

Перед этим полуфиналист Australian Open-2023 спокойно выиграл у немца Яна-Леннарда Штруффа — 6:3, 6:3.

Пол выиграл шесть из семи последних матчей. В начале марта он дошел до финала на турнире в мексиканском Акапулько.

Оже-Альяссим

Феликс до сих пор не отдала ни одного сета на этом турнире.

Правда, и соперники у канадца были не самые опасные. В первом матче он выиграл у испанца Педро Мартинеса — 7:6, 6:4.

Дальше была победа над аргентинцем Франсиско Серундоло — 7:5, 6:4.

Все прогнозы на теннис

Две недели назад Оже-Альяссим не лучшим образом провел турнир в Дубае. Уже во втором раунде 22-летний теннисист проиграл итальянцу Лоренцо Сонего.

Прогноз и ставка

На Пола в этом матче можно поставить за 1.78, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 2.04.

Скорее всего, в этой игре будет как минимум два напряженных сета. Вполне вероятно, что не обойдется и без тай-брейка.

Ставка — тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.98.