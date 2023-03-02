Серб Новак Джокович сыграет против поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 2 марта, начало — в 18:00 мск. Джокович — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Новак в предыдущем раунде спокойно выиграл у Таллона Грикспора — 6:2, 6:3.

Этот матч заметно отличался от встречи с Томашем Махачем, которого сербу удалось дожать только на тай-брейке решающего сета.

На этот раз Джокович играл замето лучше. Например, во втором сете в какой-то момент Ноле повел со счетом 5:0, и только после этого он позволил сопернику взять несколько геймов.

Новак шикарно действовал на подаче, сумев взять на первом мяче 91 процент очков, а на втором — 67 процентов. Это уже было больше похоже на Джоковича, который в январе завоевал очередной кубок на Australian Open.

Хуркач

Хуберт начал турнир с двух побед на теннисистами из России. В первом матче поляк с трудом выиграл у Александра Шевченко — 3:6, 6:3, 7:6.

По всей видимости, Хуркач был уверен, без проблем выиграет у 119-й ракетки мира, а в итоге дошло до решающего тай-брейка.

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Правда, здесь также стоит учитывать, что матч состоялся всего лишь через день после победы Хуркача на турнире в Марселе. Даже в эмоциональном плане это не всегда легко.

Во втором матче Хуберт одержала победу над Павлом Котовым — 7:5, 6:1. В данном случае — почти без шансов для соперника. У Котова не было ни одного брейк-пойнта.

Прогноз и ставка

На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.10, победу Хурача букмекеры предлагают за 6.95.

Новак ранее выиграл все матчи против Хуберта. На данный момент счет в противостоянии 4-0 в пользу серба.

В прошлом году Джокович остановил Хуркача на «Мастерсе» в Мадриде — 6:3, 6:4, а в конце сезона-2021 — на «Мастерсе» в Париже. В столице Франции поляк взял сет и продержался до решающего тай-брейка.

Вряд ли Новак проиграет, но до разгрома здесь точно не дойдет.

Ставка — победа Джоковича + тотал геймов больше 19,5 за 1.96.