Бруксби
Бруксби начал турнир с победы над У Тунг Линем. В начале матча в игре американца чувствовался недонастрой. Дженсон забрал первый сет только на тай-брейке, а второй и вовсе отдал.
Но в решающей партии все стало на свои места — Бруксби не отдал соперницу ни одного сета.
На прошлой неделе 21-летний теннисист провалил турнир в Сан-Диего. Уже во втором круге он сенсационно проиграл австралийцу Кристоферу О`Коннеллу.
Пока что главным успехом Бруксби во второй половине сезона остается выход в финал турнира в Атланте. В решающем матче американский теннисист уступил австралийцу Алексу Де Минауру.
Квон Сун Ву
По аналогичному сценарию прошел и первый матч с участием Квона, который выиграл у соотечественника Чун Юсена.
Первые два сета завершились тай-брейками, а в третьем Квон разгромил соперника — 6:1.
В середине сентября теннисист из Южной Кореи провел три непростых матча в Кубке Дэвиса. После победы над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом Квон уступил сербу Миомиру Кецмановичу и испанцу Карлосу Алькарасу.
Важный факт: в этом году Квон ни разу не прошел дальше второго раунда на уровне ATP.
Прогноз и ставка
На Бруксби в этом матче можно поставить за 1.50, победу Квона букмекеры предлагают за 2.59.
Кореец не лучшим образом проводит сезон. В плане результатов в прошлом году у него все было значительно лучше.
Но недавние матчи Кубка Дэвиса напомнили, что Квона нельзя недооценивать. Может, Бруксби и выиграет, но этот матч будет для него максимально непростым.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.39.