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    Сможет ли Бруксби выиграть у Квона?

    Бруксби — Квон Сун Ву. Прогноз (к. 2.39) и ставки на турнир в Сеуле 29 сентября 2022 года

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    Дженсон Бруксби
    Американец Дженсон Бруксби сыграет против корейца Квон Сун Ву во втором раунде турнира в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 29 сентября, начало — в 06:00 мск. Бруксби — Квон Сун Ву: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бруксби

    Бруксби начал турнир с победы над У Тунг Линем. В начале матча в игре американца чувствовался недонастрой. Дженсон забрал первый сет только на тай-брейке, а второй и вовсе отдал.

    Но в решающей партии все стало на свои места — Бруксби не отдал соперницу ни одного сета.

    На прошлой неделе 21-летний теннисист провалил турнир в Сан-Диего. Уже во втором круге он сенсационно проиграл австралийцу Кристоферу О`Коннеллу.

    Пока что главным успехом Бруксби во второй половине сезона остается выход в финал турнира в Атланте. В решающем матче американский теннисист уступил австралийцу Алексу Де Минауру.

    Квон Сун Ву

    По аналогичному сценарию прошел и первый матч с участием Квона, который выиграл у соотечественника Чун Юсена.

    Первые два сета завершились тай-брейками, а в третьем Квон разгромил соперника — 6:1.

    Все прогнозы на теннис

    В середине сентября теннисист из Южной Кореи провел три непростых матча в Кубке Дэвиса. После победы над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом Квон уступил сербу Миомиру Кецмановичу и испанцу Карлосу Алькарасу.

    Важный факт: в этом году Квон ни разу не прошел дальше второго раунда на уровне ATP.

    Прогноз и ставка

    На Бруксби в этом матче можно поставить за 1.50, победу Квона букмекеры предлагают за 2.59.

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    Кореец не лучшим образом проводит сезон. В плане результатов в прошлом году у него все было значительно лучше.

    Но недавние матчи Кубка Дэвиса напомнили, что Квона нельзя недооценивать. Может, Бруксби и выиграет, но этот матч будет для него максимально непростым.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.39.

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    Бруксби — Квон Сун Ву: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 29.09.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Бруксби выиграть у Квона?
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