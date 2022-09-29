Американец Дженсон Бруксби сыграет против корейца Квон Сун Ву во втором раунде турнира в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 29 сентября, начало — в 06:00 мск. Бруксби — Квон Сун Ву: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бруксби

Бруксби начал турнир с победы над У Тунг Линем. В начале матча в игре американца чувствовался недонастрой. Дженсон забрал первый сет только на тай-брейке, а второй и вовсе отдал.

Но в решающей партии все стало на свои места — Бруксби не отдал соперницу ни одного сета.

На прошлой неделе 21-летний теннисист провалил турнир в Сан-Диего. Уже во втором круге он сенсационно проиграл австралийцу Кристоферу О`Коннеллу.

Пока что главным успехом Бруксби во второй половине сезона остается выход в финал турнира в Атланте. В решающем матче американский теннисист уступил австралийцу Алексу Де Минауру.

Квон Сун Ву

По аналогичному сценарию прошел и первый матч с участием Квона, который выиграл у соотечественника Чун Юсена.

Первые два сета завершились тай-брейками, а в третьем Квон разгромил соперника — 6:1.

Все прогнозы на теннис

В середине сентября теннисист из Южной Кореи провел три непростых матча в Кубке Дэвиса. После победы над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом Квон уступил сербу Миомиру Кецмановичу и испанцу Карлосу Алькарасу.

Важный факт: в этом году Квон ни разу не прошел дальше второго раунда на уровне ATP.

Прогноз и ставка

На Бруксби в этом матче можно поставить за 1.50, победу Квона букмекеры предлагают за 2.59.

Кореец не лучшим образом проводит сезон. В плане результатов в прошлом году у него все было значительно лучше.

Но недавние матчи Кубка Дэвиса напомнили, что Квона нельзя недооценивать. Может, Бруксби и выиграет, но этот матч будет для него максимально непростым.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.39.