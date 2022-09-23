Россиянка Екатерина Александрова сыграет против швейцарки Лулу Сун в четвертьфинале турнира в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 23 сентября, начало — в 06:00 мск. Сун — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сун

Сун впервые в карьере выиграла два матча подряд на уровне основной сетки WTA.

При этом путь в Сеуле швейцарка начала с квалификации. То есть сейчас у нее серия из четырех побед.

В первом круге Лулу выиграла в двух сетах у австралийки Лизетт Кабреры — 7:6, 6:2. А во втором раунде 21-летняя теннисистка одержала победу над Анной Блинковой — 6:4, 7:6.

Матч против россиянки получился равным, никакого превосходства у Сун не было, но в решающие моменты она сыграла чуть лучше соперницы.

Александрова

Александрова во втором раунде легко выиграла у кореянки Хан На Лэ — 6:1, 6:3. Было заметно, что соперницы находятся на разном уровне.

Екатерина один раз позволила Хан взять гейм на приеме, но в целом у нее было тотальное превосходство.

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В первом матче Александрова одержала победу над Эйшей Мухаммад. И здесь ей понадобился третий сет. Россиянка здорово провела первую и решающую партии, а вторую отдала со счетом 3:6. Но самое главное, что в стрессовой ситуации она действовала максимально четко и уверенно.

Прогноз и ставка

На Сун в этом матче можно поставить за 7.50, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.10.

Екатерине, мягко говоря, повезло с сеткой. Скорее всего, россиянка выиграет у пока не самой опытной теннисистки в двух партиях.

Ставка — победа Александровой с форой по геймам (-6,5) за 1.96.