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    Александрова снова выиграет с разгромным счетом?

    Сун — Александрова. Прогноз (к. 1.96) и ставки на турнир в Сеулу 23 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Сун — Александрова
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против швейцарки Лулу Сун в четвертьфинале турнира в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдет 23 сентября, начало — в 06:00 мск. Сун — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Сеул. Женщины 23 Сентября 2022 года
    Lulu Sun
  • Сеул. Женщины
    •  Lulu Sun 06:00 Екатерина Александрова (Россия) Екатерина Александрова (Россия)
  • Сеул. Женщины
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    Сун

    Сун впервые в карьере выиграла два матча подряд на уровне основной сетки WTA.

    При этом путь в Сеуле швейцарка начала с квалификации. То есть сейчас у нее серия из четырех побед.

    В первом круге Лулу выиграла в двух сетах у австралийки Лизетт Кабреры — 7:6, 6:2. А во втором раунде 21-летняя теннисистка одержала победу над Анной Блинковой — 6:4, 7:6.

    Матч против россиянки получился равным, никакого превосходства у Сун не было, но в решающие моменты она сыграла чуть лучше соперницы.

    Александрова

    Александрова во втором раунде легко выиграла у кореянки Хан На Лэ — 6:1, 6:3. Было заметно, что соперницы находятся на разном уровне.

    Екатерина один раз позволила Хан взять гейм на приеме, но в целом у нее было тотальное превосходство.

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    В первом матче Александрова одержала победу над Эйшей Мухаммад. И здесь ей понадобился третий сет. Россиянка здорово провела первую и решающую партии, а вторую отдала со счетом 3:6. Но самое главное, что в стрессовой ситуации она действовала максимально четко и уверенно.

    Прогноз и ставка

    На Сун в этом матче можно поставить за 7.50, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.10.

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    Екатерине, мягко говоря, повезло с сеткой. Скорее всего, россиянка выиграет у пока не самой опытной теннисистки в двух партиях.

    Ставка — победа Александровой с форой по геймам (-6,5) за 1.96.

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    Сун — Александрова: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 23.09.2022. Прогнозы на теннис. Александрова снова выиграет с разгромным счетом?
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