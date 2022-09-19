Японка Наоми Осака сыграет против австралийки Дарьи Сэвилл в первом круге турнира в Токио. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 10:00 мск. Осака — Сэвилл: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Осака

После многочисленных пауз Осаке никак не удается поймать игровой ритм. Недавние результаты японки — полнейшее разочарование.

После крупного турнира в Майами, где она дошла до финала, Наоми выиграла лишь два матча.

На Открытом чемпионате США Осака сразу же проиграла американке Даниэль Коллинс.

В Торонто и Цинциннати экс-первая ракетка мира тоже не прошла ни одного раунда. И как обычно, Наоми делает акцент на психологическое состояние — именно в этом она видит главную причину столь неудачных результатов.

Сэвилл

Сэвилл тем временем тоже неудачно выступила на US Open, проиграв в первом раунде румынке Елена Габриэле Рузе.

Но зато за пару дней до этого австралийка дошла до финала в канадском Гранби. В решающем матче она уступила россиянке Дарье Касаткиной.

Кроме того, в начале августа Сэвилл добралась до полуфинала в Вашингтоне. И здесь стоит выделить ее победу над Джессикой Пегулой во втором раунде — 7:5, 6:4.

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В контексте предстоящего матча также важно вспомнить о весенних успехах Дарьи на харде. В марте она дошла до четвертого круга в Индиан-Уэллсе и до четвертьфинала в Майами.

Прогноз и ставка

На Осаку в этом матче можно поставить за 1.43, победу Сэвилл букмекеры предлагают за 2.58.

С одной стороны, нет сомнений, что Наоми мотивирована порадовать публику на домашнем турнире, но при этом важно понимать, что в последнее время она абсолютно не впечатляла своей игрой.

Если японка и выиграет, то вряд ли это будет уверенная победа.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.48.