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    Осака проиграет в первом же матче на турнире в Токио?

    Осака — Сэвилл. Прогноз (к. 2.48) и ставки на турнир в Токио 19 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Осака — Сэвилл
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    Наоми Осака
    Японка Наоми Осака сыграет против австралийки Дарьи Сэвилл в первом круге турнира в Токио. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 10:00 мск. Осака — Сэвилл: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Осака

    После многочисленных пауз Осаке никак не удается поймать игровой ритм. Недавние результаты японки — полнейшее разочарование.

    После крупного турнира в Майами, где она дошла до финала, Наоми выиграла лишь два матча.

    На Открытом чемпионате США Осака сразу же проиграла американке Даниэль Коллинс.

    В Торонто и Цинциннати экс-первая ракетка мира тоже не прошла ни одного раунда. И как обычно, Наоми делает акцент на психологическое состояние — именно в этом она видит главную причину столь неудачных результатов.

    Сэвилл

    Сэвилл тем временем тоже неудачно выступила на US Open, проиграв в первом раунде румынке Елена Габриэле Рузе.

    Но зато за пару дней до этого австралийка дошла до финала в канадском Гранби. В решающем матче она уступила россиянке Дарье Касаткиной.

    Кроме того, в начале августа Сэвилл добралась до полуфинала в Вашингтоне. И здесь стоит выделить ее победу над Джессикой Пегулой во втором раунде — 7:5, 6:4.

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    В контексте предстоящего матча также важно вспомнить о весенних успехах Дарьи на харде. В марте она дошла до четвертого круга в Индиан-Уэллсе и до четвертьфинала в Майами.

    Прогноз и ставка

    На Осаку в этом матче можно поставить за 1.43, победу Сэвилл букмекеры предлагают за 2.58.

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    С одной стороны, нет сомнений, что Наоми мотивирована порадовать публику на домашнем турнире, но при этом важно понимать, что в последнее время она абсолютно не впечатляла своей игрой.

    Если японка и выиграет, то вряд ли это будет уверенная победа.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.48.

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    Осака — Сэвилл: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 19.09.2022. Прогнозы на теннис. Осака проиграет в первом же матче на турнире в Токио?
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