Японка Наоми Осака сыграет против американки Элисон Риск в четвертом круге престижного турнира в Майами. Матч пройдет 28 марта, начало — в 20:30 мск. Риск — Осака: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Риск

Риск второй раз в сезоне выиграла три матча подряд. В начале января американка добралась до финала в Аделаиде. Этот результат пока что остается лучшим для нее в текущем сезоне.

В Майами Элисон начала с победы над швейцаркой Жиль Тайкманн, после чего разгромила француженку Ализе Корне.

В третьем круге 31-летняя теннисистка выиграла у Энн Ли. В этом матче она впервые не смогла победить в пределах двух сетов.

Также стоит отметить, что в Индиан-Уэллсе Риск одержала невероятную победу над Гарбин Мугурусой. Проигрывая со счетом 0:6, 0:3, она умудрилась завершить матч в свою пользу. И это без преувеличения один из главных камбэков сезона.

Осака

Осака накануне получила дополнительный выходной. В третьем круге японку ждала встреча с Каролиной Муховой, но соперница снялась из-за травмы.

В первом круге Наоми выиграла у австралийки Астры Шармы, а во втором разгромила немку Анжелику Кербер.

Все прогнозы на теннис

Как обычно, пока не было серьезных соперниц, Осака действовала максимально уверенно и без лишних эмоций, но что будет дальше — на этот вопрос, наверное, сейчас не ответит и сама теннисистка.

Прогноз и ставка

На Риск в этом матче можно поставить за 3.90, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.29.

Судя по недавним матчам американки, ей вполне по силам заставить японку нервничать. А когда Наоми сталкивается с психологическим дискомфортом, произойти может все что угодно.

В общем, считаем, что Риск способна взять хотя бы одну партию. Скорее всего, теннисисткам понадобится дополнительный сет.

Ставка — Риск выиграет хотя бы один сет за 2.07.