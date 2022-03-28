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    Сможет ли Осака обыграть Риск?

    Риск — Осака. Прогноз (к. 2.07) и ставки на турнир в Майами 28 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Риск — Осака
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    Наоми Осака
    Японка Наоми Осака сыграет против американки Элисон Риск в четвертом круге престижного турнира в Майами. Матч пройдет 28 марта, начало — в 20:30 мск. Риск — Осака: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 28 Марта 2022 года
    Алисон Риск (США)
  • Майами. Женщины
    •  Алисон Риск (США) 20:30 Наоми Осака (Япония) Наоми Осака (Япония)
  • Майами. Женщины
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    Риск

    Риск второй раз в сезоне выиграла три матча подряд. В начале января американка добралась до финала в Аделаиде. Этот результат пока что остается лучшим для нее в текущем сезоне.

    В Майами Элисон начала с победы над швейцаркой Жиль Тайкманн, после чего разгромила француженку Ализе Корне.

    В третьем круге 31-летняя теннисистка выиграла у Энн Ли. В этом матче она впервые не смогла победить в пределах двух сетов.

    Также стоит отметить, что в Индиан-Уэллсе Риск одержала невероятную победу над Гарбин Мугурусой. Проигрывая со счетом 0:6, 0:3, она умудрилась завершить матч в свою пользу. И это без преувеличения один из главных камбэков сезона.

    Осака

    Осака накануне получила дополнительный выходной. В третьем круге японку ждала встреча с Каролиной Муховой, но соперница снялась из-за травмы.

    В первом круге Наоми выиграла у австралийки Астры Шармы, а во втором разгромила немку Анжелику Кербер.

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    Как обычно, пока не было серьезных соперниц, Осака действовала максимально уверенно и без лишних эмоций, но что будет дальше — на этот вопрос, наверное, сейчас не ответит и сама теннисистка.

    Прогноз и ставка

    На Риск в этом матче можно поставить за 3.90, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.29.

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    Судя по недавним матчам американки, ей вполне по силам заставить японку нервничать. А когда Наоми сталкивается с психологическим дискомфортом, произойти может все что угодно.

    В общем, считаем, что Риск способна взять хотя бы одну партию. Скорее всего, теннисисткам понадобится дополнительный сет.

    Ставка — Риск выиграет хотя бы один сет за 2.07.

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    Риск — Осака: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 28.03.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Осака обыграть Риск?
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