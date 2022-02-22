Россиянин Карен Хачанов сыграет против австралийца Алекса Де Минаура в первом круге турнир в Дубае. Матч пройдет 22 февраля, начало — в 13:00 мск. Хачанов — Де Минаур: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Хачанов на прошлой неделе достойно провел турнир в Дохе, дойдя там до полуфинала.

Карен одержал победы над Маккензи Макдональдом, Эмилем Руусувуори и Марином Чиличем, после чего уступил в супер напряженном матче Роберто Баутисте-Агуту.

В Роттердаме Хачанов выступил не так удачно. Сначала россиянин с трудом выиграл у Алексея Попырина. В третьей партии Карену пришлось даже отыгрывать матчбол. В четвертьфинале его остановил Кэмерон Норри.

В 2020 году Хачанов дошел в Дубае до четвертьфинала.

Де Минаур

Де Минаур тем временем после Открытого чемпионата Австралии выступил пока только на одном турнире.

В Роттердаме австралийский теннисист разгромил Давида Гоффена и с трудом выиграл у Маккензи Макдональда. Дальше был матч против Стефаноса Циципаса, Алекс проиграл в в двух сетах.

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В прошлом году Де Минаур не выиграл ни одного матча в Дубае.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 1.66, победу Де Минаура букмекеры предлагают за 2.26.

Если Карен будет надежно играть на своей подаче, не ошибаться, все будет в порядке. На прошлой неделе россиянин играл на очень хорошем уровне. Для победы над Де Минауром этого будет достаточно.

Ставка — победа Хачанова в двух сетах за 2.57.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.38.