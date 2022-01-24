Румынка Симона Халеп сыграет против француженки Ализе Корне в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 24 января, начало — в 05:00 мск. Халеп — Корне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Халеп

Халеп впервые за долгое время находится в идеальной форме, о чем легко можно судить по ее результатам в начале нового сезона.

В первой половине января экс-первая ракетка мира выиграла турнир в Мельбурне, а теперь без проблем прошла первые три раунда на Australian Open.

Халеп уверенно выиграла у Магдалены Фрех, Беатриз Хаддад-Майя и Данки Ковинич.

В общей сложности Симона в трех матчах проиграла лишь 12 геймов.

Корне

Корне тем временем второй раз в карьере дошла на австралийском мэйджоре до четвертого круга. Впервые это случилось еще в 2009 году.

Главным достижением француженки на первой неделе стала уверенная победа над Гарбин Мугурусой. Француженка просто шокировала испанку своей игрой.

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После этого Ализе одержала победу над Тамарой Зиданшек. В третьем сете 32-летняя теннисистка отдала сопернице лишь два гейма.

В начале месяца Корне не выиграла ни одного матча на турнирах в Мельбурне и Аделаиде.

Прогноз и ставка

На Халеп в этом матче можно поставить за 1.13, победу Корне букмекеры предлагают за 7.00.

Несмотря на то, что у Корне был классный матч против Мугурусы, румынскую теннисистку ей вряд ли удастся удивить. Халеп в этом плане не такая хрупкая, как испанка.

Ставка — победа Халеп с форой по геймам (-6,0) за 1.89.