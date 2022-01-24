ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «МЮ»Победа над «Вест Хэмом» продемонстрировала медленный, но все же прогресс «МЮ» Хулиан АльваресПо стопам Агуэро: «Манчестер Сити» заполучил подрастающую звезду «Манчестер Сити»Конец победной серии «Сити». «Святые» притормозили команду Гвардиолы
  • 13:52
    • Месси попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Реймсом»
  • 13:40
    • Миранчук получил травму в матче с «Лацио»
  • 13:25
    • Монфис второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале Australian Open
  • 12:43
    • Барти обыграла Анисимову и вышла в четвертьфинал Australian Open
  • 11:17
    • Овечкин — вторая звезда дня в НХЛ
  • 09:58
    • Шапавалов одержал победу над Зверевым в 1/8 финала Australian Open
  • 09:37
    • Нганну защитил титул чемпиона UFC
    Все новости спорта

    Сможет ли Корне удивить Халеп?

    Халеп — Корне. Прогноз (к. 1.89) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 24 января 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Australian Open Прогнозы на WTA Прогнозы на Симона Халеп Прогнозы на Ализе Корне
    Прогноз и ставки на Халеп — Корне
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Симона Халеп
    Румынка Симона Халеп сыграет против француженки Ализе Корне в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 24 января, начало — в 05:00 мск. Халеп — Корне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Australian Open. Женщины 24 Января 2022 года
    Симона Халеп (Румыния)
  • Australian Open. Женщины
    •  Симона Халеп (Румыния) 05:00 Ализе Корне (Франция) Ализе Корне (Франция)
  • Australian Open. Женщины
    •

    Халеп

    Халеп впервые за долгое время находится в идеальной форме, о чем легко можно судить по ее результатам в начале нового сезона.

    В первой половине января экс-первая ракетка мира выиграла турнир в Мельбурне, а теперь без проблем прошла первые три раунда на Australian Open.

    Халеп уверенно выиграла у Магдалены Фрех, Беатриз Хаддад-Майя и Данки Ковинич.

    В общей сложности Симона в трех матчах проиграла лишь 12 геймов.

    Корне

    Корне тем временем второй раз в карьере дошла на австралийском мэйджоре до четвертого круга. Впервые это случилось еще в 2009 году.

    Главным достижением француженки на первой неделе стала уверенная победа над Гарбин Мугурусой. Француженка просто шокировала испанку своей игрой.

    Все прогнозы на Australian Open

    После этого Ализе одержала победу над Тамарой Зиданшек. В третьем сете 32-летняя теннисистка отдала сопернице лишь два гейма.

    В начале месяца Корне не выиграла ни одного матча на турнирах в Мельбурне и Аделаиде.

    Прогноз и ставка

    На Халеп в этом матче можно поставить за 1.13, победу Корне букмекеры предлагают за 7.00.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Несмотря на то, что у Корне был классный матч против Мугурусы, румынскую теннисистку ей вряд ли удастся удивить. Халеп в этом плане не такая хрупкая, как испанка.

    Ставка — победа Халеп с форой по геймам (-6,0) за 1.89.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.54
  • Прогноз на матч Гранада — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бургос — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ПСВ — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Арсенал — Бёрнли
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Нант — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Клермон — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Бордо — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Анже — Труа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Специя — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Наполи — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лестер — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Торино — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Халеп — Корне: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 24.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Корне удивить Халеп?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры