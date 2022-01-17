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    Сможет ли Дьере удивить Шаповалова?

    Дьере — Шаповалов. Прогноз (к. 1.97) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 17 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Дьере — Шаповалов
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    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против серба Ласло Дьере в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 17 января в Мельбурне, начало — в 03:00 мск. Дьере — Шаповалов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дьере

    Дьере пятый раз подряд сыграет в основной сетке Australian Open. В предыдущие четыре года он не одержал ни одной победы на австралийском «Шлеме».

    В принципе, в этом нет ничего удивительного. Все успехи сербского теннисиста связаны с турнирами на грунте. На харде он играет не очень часто.

    В начале января Дьере сыграл на турнире в Аделаиде. В первом круге Ласло выиграл у испанца Роберто Карбальеса-Баэны, после чего был скандальный матч против Корентена Мутэ. Француза сняли после второго сета за неспортивной поведение. В четвертьфинале серб почти без сопротивления проиграл Марину Чиличу.

    Шаповалов

    Шаповалов в начале января помог сборной Канады стать победителем Кубка ATP.

    Вместе с Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинале они выиграли россия Даниила Медведева и Романа Сафиуллина, а в финале — у испанцев Пабло Каррено-Бусты и Роберто Баутисты-Агута.

    Хотя для Шаповалова турнир начинался непросто. В конце декабря канадец переболел ковидом.

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    В первом после коронавируса матче Шаповалов проиграл Дэну Эвансу, но потом были победы над Яном-Леннардом Штруффом, Сафиуллиным и Каррено-Бустой.

    Прогноз и ставка

    На Дьере в этом матче можно поставить за 6.85, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.12.

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    Дьере точно не тот соперник, который может остановить Шаполова на харде. В лучшем случае серб в предстоящем матче выиграет 10-12 геймов, но и это маловероятно.

    Ставка — победа Шаповалова в трех сетах за 1.97.

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    Дьере — Шаповалов: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 17.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Дьере удивить Шаповалова?
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