Канадец Денис Шаповалов сыграет против серба Ласло Дьере в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 17 января в Мельбурне, начало — в 03:00 мск. Дьере — Шаповалов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дьере

Дьере пятый раз подряд сыграет в основной сетке Australian Open. В предыдущие четыре года он не одержал ни одной победы на австралийском «Шлеме».

В принципе, в этом нет ничего удивительного. Все успехи сербского теннисиста связаны с турнирами на грунте. На харде он играет не очень часто.

В начале января Дьере сыграл на турнире в Аделаиде. В первом круге Ласло выиграл у испанца Роберто Карбальеса-Баэны, после чего был скандальный матч против Корентена Мутэ. Француза сняли после второго сета за неспортивной поведение. В четвертьфинале серб почти без сопротивления проиграл Марину Чиличу.

Шаповалов

Шаповалов в начале января помог сборной Канады стать победителем Кубка ATP.

Вместе с Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинале они выиграли россия Даниила Медведева и Романа Сафиуллина, а в финале — у испанцев Пабло Каррено-Бусты и Роберто Баутисты-Агута.

Хотя для Шаповалова турнир начинался непросто. В конце декабря канадец переболел ковидом.

Все прогнозы на Australian Open

В первом после коронавируса матче Шаповалов проиграл Дэну Эвансу, но потом были победы над Яном-Леннардом Штруффом, Сафиуллиным и Каррено-Бустой.

Прогноз и ставка

На Дьере в этом матче можно поставить за 6.85, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.12.

Дьере точно не тот соперник, который может остановить Шаполова на харде. В лучшем случае серб в предстоящем матче выиграет 10-12 геймов, но и это маловероятно.

Ставка — победа Шаповалова в трех сетах за 1.97.