Рыбакина
Рыбакина на прошлой неделе неудачно выступила в Индиан-Уэллсе. Теннисистка из Казахстана уже в первом матче проиграла Юлии Путинцевой. И это один из редких случаев в этом сезоне, когда Елена вылетела уже после стартового матча.
В начале октября Рыбакина дошла до полуфинала в Чикаго. После успешных матчей с Александрой Соснович, Вероникой Кудерметовой и Белиндой Бенчич 22-летняя теннисистка уступила Онс Жабер.
На US Open Рыбакина дошла до третьего круга, где в напряженном матче уступила Симоне Халеп. Кроме того, по два матча она выиграла в Цинциннати и Остраве.
Вондроушова
Вондроушова в начале месяца дошла до полуфинала в Чикаго, но в итоге не смогла побороться за место в решающем матче из-за пищевого отравления.
В середине сентября Маркета остановилась в шаге от финала в Люксембурге. В полуфинале чешская теннисистка уступила будущей победительнице турнира Кларе Таусон.
Прогноз и ставка
Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На Рыбакину можно поставить за 1.89, а на победу Вондроушовой — за 1.95.
Один из самых непредсказуемых матчей первого круга в плане исхода, но очень вероятно, что теннисисткам не хватит двух сетов в предстоящей игре.
У Рыбакиной, к слову, очень часто бывают трехсетовые матчи, и далеко не всегда они завершаются в ее пользу.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36.