Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против чешской теннисистки Маркеты Вондрушовой в первом круге Кубка Кремля. Матч пройдет 19 октября в Москве, начало — в 12:00 мск. Рыбакина — Вондроушова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рыбакина

Рыбакина на прошлой неделе неудачно выступила в Индиан-Уэллсе. Теннисистка из Казахстана уже в первом матче проиграла Юлии Путинцевой. И это один из редких случаев в этом сезоне, когда Елена вылетела уже после стартового матча.

В начале октября Рыбакина дошла до полуфинала в Чикаго. После успешных матчей с Александрой Соснович, Вероникой Кудерметовой и Белиндой Бенчич 22-летняя теннисистка уступила Онс Жабер.

На US Open Рыбакина дошла до третьего круга, где в напряженном матче уступила Симоне Халеп. Кроме того, по два матча она выиграла в Цинциннати и Остраве.

Вондроушова

Вондроушова в начале месяца дошла до полуфинала в Чикаго, но в итоге не смогла побороться за место в решающем матче из-за пищевого отравления.

Чешская теннисистка довольно быстро восстановилась , но в первом же матче потерпела неприятное поражение Виктории Голубич на старте престижного турнира в Индиан-Уэллсе.

Все прогнозы на теннис

В середине сентября Маркета остановилась в шаге от финала в Люксембурге. В полуфинале чешская теннисистка уступила будущей победительнице турнира Кларе Таусон.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На Рыбакину можно поставить за 1.89, а на победу Вондроушовой — за 1.95.

Один из самых непредсказуемых матчей первого круга в плане исхода, но очень вероятно, что теннисисткам не хватит двух сетов в предстоящей игре.

У Рыбакиной, к слову, очень часто бывают трехсетовые матчи, и далеко не всегда они завершаются в ее пользу.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36.