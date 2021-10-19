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    Сможет ли Рыбакина пройти Вондроушову?

    Рыбакина — Вондроушова. Прогноз (к. 2.36) и ставки на Кубок Кремля 19 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Рыбакина — Вондроушова
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    Елена Рыбакина
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против чешской теннисистки Маркеты Вондрушовой в первом круге Кубка Кремля. Матч пройдет 19 октября в Москве, начало — в 12:00 мск. Рыбакина — Вондроушова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рыбакина

    Рыбакина на прошлой неделе неудачно выступила в Индиан-Уэллсе. Теннисистка из Казахстана уже в первом матче проиграла Юлии Путинцевой. И это один из редких случаев в этом сезоне, когда Елена вылетела уже после стартового матча.

    В начале октября Рыбакина дошла до полуфинала в Чикаго. После успешных матчей с Александрой Соснович, Вероникой Кудерметовой и Белиндой Бенчич 22-летняя теннисистка уступила Онс Жабер.

    На US Open Рыбакина дошла до третьего круга, где в напряженном матче уступила Симоне Халеп. Кроме того, по два матча она выиграла в Цинциннати и Остраве.

    Вондроушова

    Вондроушова в начале месяца дошла до полуфинала в Чикаго, но в итоге не смогла побороться за место в решающем матче из-за пищевого отравления.

    Чешская теннисистка довольно быстро восстановилась, но в первом же матче потерпела неприятное поражение Виктории Голубич на старте престижного турнира в Индиан-Уэллсе.

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    В середине сентября Маркета остановилась в шаге от финала в Люксембурге. В полуфинале чешская теннисистка уступила будущей победительнице турнира Кларе Таусон.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в этом матче. На Рыбакину можно поставить за 1.89, а на победу Вондроушовой — за 1.95.

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    Один из самых непредсказуемых матчей первого круга в плане исхода, но очень вероятно, что теннисисткам не хватит двух сетов в предстоящей игре.

    У Рыбакиной, к слову, очень часто бывают трехсетовые матчи, и далеко не всегда они завершаются в ее пользу.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36.

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    Рыбакина — Вондроушова: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 19.10.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рыбакина пройти Вондроушову?
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