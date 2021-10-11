Россиянин Аслан Карацев сыграет против представителя Канады Дениса Шаповалова в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 11 октября, начало — в 21:00 мск. Шаповалов — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шаповалов

Шаповалов в первом матче в Индиан-Уэллсе встречался с Вашеком Поспишилом, но до борьбы дело не дошло. При счете 3:0 в первом сете в пользу Дениса соперник снялся из-за травмы.

Перед этим Шаповалов заезжал на турнир в Сан-Диего. Начиналось все довольно неплохо, канадец одержал победу над Тейлором Фрицем, при этом отыграв в первой партии шесть сетболов, но потом почти без шансов уступил Кэмерону Норри.

Совершенно ничего не получилось у Шаповалова и в игре против Даниила Медведева на Кубке Лэйвера. И если в первом сете была еще хоть какая-то борьба, то второй россиянин забрал со счетом 6:0.

На US Open Шаповалов тоже разочаровал. В третьем круге он уступил Ллойду Харрису, не взяв в итоге ни одной партии.

На «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати Шаповалов вылетел после стартового матча.

Карацев

Тем временем Карацев, тоже стартовавший сразу со второго круга, в первом матче легко выиграл у Сальваторе Карузо. Итальянец взял лишь два гейма — это разгром.

Хотя в последнее время у Аслана, как правило, таких легких матчей не было. А все из-за того, что россиянин очень часто играет с серьезными перепадами. Это на данный момент его главная проблема. В противном случае, Карацев бы уже давно был в топ-20 (сейчас он на 24 месте в рейтинге ATP).

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В Сан-Диего Карацев обыграл поляка Хуберта Хуркача. И это была волевая победа, что тоже очень важно, тем более в игре с таким серьезным соперником. Но дальше было обидное поражение от Григора Димитрова, и главной проблемой стали как раз те самые перепады.

Прогноз и ставка

На Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.70, победу Карацева букмекеры предлагают за 2.21.

Это будет встреча двух очень непредсказуемых теннисистов. От восхищения до разочарования всего лишь один шаг — это касается и Шаповалова, и Карацева.

Поэтому оптимальной ставкой на этот матч станет тотал сетов больше 2,5 за 2.31.

Хотя есть подозрение, что Карацев может удивить Шаповалова, который провалил ряд недавних матчей.