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    Сможет ли Маррей пройти Алькараса?

    Алькарас — Маррей. Прогноз (к. 2.31) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 10 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Маррей
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    Энди Маррей
    Британец Энди Маррей сыграет против испанца Карлоса Алькараса во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 10 октября, начало — в 22:30 мск. Алькарас — Маррей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Алькарас

    Алькарас проведет первый матч после Открытого чемпионата США, по итогам которого у него появились тысячи новых поклонников. Теннис испанца стал одним из самых ярких событий на мэйджоре в Нью-Йорке.

    В третьем круге Карлос сенсационно обыграл Стефаноса Циципаса. 18-летний теннисист дожал грека в пятом сете. После матча Циципас признался, что его поразили мощнейшие удары соперника.

    В четвертьфинале Алькарас из-за травмы мышц бедра не смог доиграть матч против Феликса Оже-Альяссима. Но в любом случае, для него это очень серьезное достижение.

    Маррей

    Маррей тем временем стартовал в Индиан-Уэллсе с первого круга. Британец юез проблем выиграл у француза Адриана Маннарино — 6:3, 6:2.

    И для Энди это уже четвертый турнир после US Open. В Нью-Йорке бывшая первая ракетка мира вылетел после первого раунда, уступив Стефаносу Циципасу. Но тут надо отметить, что греку понадобилось пять сетов.

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    Перед «Мастерсом» в Индиан-Уэллсе Маррей сыграл в Сан-Диего, где дошел до второго круга. 34-летний теннисист не смог пройти норвежца Каспера Рууда.

    Маррей в этом году смог выиграть больше одного матча только на двух турнирах ATP.

    Прогноз и ставка

    На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.81, победу Маррея букмекеры предлагают за 2.04.

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    На стороне испанца скорость и выносливость, тогда как в пользу британца говорит огромный опыт, который провел огромное количество матчей против молодых соперников.

    Скорее всего, теннисистам не хватит двух сетов. Но вполне вероятно, что Маррей воспользуется тем, что Алькарас только-только восстановился после неприятного повреждения. Вряд ли Карлос уже успел набрать оптимальную форму.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.

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    Алькарас — Маррей: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 10.10.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Маррей пройти Алькараса?
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