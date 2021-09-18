Самсонова
Самсонова второй раз в сезоне вышла в полуфинал на турнире WTA. В середине июня россиянка добралась до этой стадии в Берлине, где в итоге взяла титул.
В четвертьфинале Людмила неожиданно легко выиграла у Белинды Бенчич. Для победы хватило двух сетов — 6:1, 6:4. За весь матч швейцарка не взяла ни одного гейма на приеме.
Интересно, что это уже вторая победа Самсоновой над Бенчич в этом году. Ранее она обыграла Белинду в решающем матче в Берлине.
На старте турнира в Люксембурге 22-летняя россиянка разгромила японку Мисаки Дои, после чего победила француженку Осеан Доден, выиграв оба сета на тай-брейке.
Остапенко
У Остапенко до четвертьфинала были не самые опасные соперницы. В первом круге чемпионка Ролан Гаррос-2017 выиграла у немки Джул Нимайер.
Потом была встреча с Арианной Хартоно, но здесь двух сетов Елене не хватило. Правда, решающую партию она выиграла со счетом 6:1.
А в четвертьфинале Остапенко одержала победу над Ализе Корне. Ключевым стал тай-брейк первого сета, в котором латвийская теннисистка сыграла заметно лучше француженки.
Остапенко второй раз в сезоне дошла до полуфинала WTA.
Прогноз и ставка
На Самсонову в этом матче можно поставить за 2.32, победу Остапенко букмекеры предлагают за 1.66.
Похоже, российская теннисистка готова к тому, чтобы обыграть и Остапенко. Вторая в сезоне победа над Бенчич подтвердила, что Людмила не зря так стремительно ворвалась в топ-50.
Учитывая нестабильность соперницы, Самсовнова может выиграть даже в двух сетах.
Ставка — победа Самсоновой за 2.32.