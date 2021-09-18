Россиянка Людмила Самсонова сыграет против латвийской теннисистки Елены Остапенко в полуфинале турнира в Люксембурге. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 15:00 мск. Самсонова — Остапенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Самсонова

Самсонова второй раз в сезоне вышла в полуфинал на турнире WTA. В середине июня россиянка добралась до этой стадии в Берлине, где в итоге взяла титул.

В четвертьфинале Людмила неожиданно легко выиграла у Белинды Бенчич. Для победы хватило двух сетов — 6:1, 6:4. За весь матч швейцарка не взяла ни одного гейма на приеме.

Интересно, что это уже вторая победа Самсоновой над Бенчич в этом году. Ранее она обыграла Белинду в решающем матче в Берлине.

На старте турнира в Люксембурге 22-летняя россиянка разгромила японку Мисаки Дои, после чего победила француженку Осеан Доден, выиграв оба сета на тай-брейке.

Остапенко

У Остапенко до четвертьфинала были не самые опасные соперницы. В первом круге чемпионка Ролан Гаррос-2017 выиграла у немки Джул Нимайер.

Потом была встреча с Арианной Хартоно, но здесь двух сетов Елене не хватило. Правда, решающую партию она выиграла со счетом 6:1.

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А в четвертьфинале Остапенко одержала победу над Ализе Корне. Ключевым стал тай-брейк первого сета, в котором латвийская теннисистка сыграла заметно лучше француженки.

Остапенко второй раз в сезоне дошла до полуфинала WTA.

Прогноз и ставка

На Самсонову в этом матче можно поставить за 2.32, победу Остапенко букмекеры предлагают за 1.66.

Похоже, российская теннисистка готова к тому, чтобы обыграть и Остапенко. Вторая в сезоне победа над Бенчич подтвердила, что Людмила не зря так стремительно ворвалась в топ-50.

Учитывая нестабильность соперницы, Самсовнова может выиграть даже в двух сетах.

Ставка — победа Самсоновой за 2.32.