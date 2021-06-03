Испанец Рафаэль Надаль сыграет против француза Ришара Гаске во втором круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 3 июня в Париже, начало — в 22:00 мск. Надаль — Гаске: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Надаль

Рафа стартовал на «Ролан Гаррос» с победы над Алексеем Попыриным. Как и ожидалось, испанцу хватило трех сетов.

Первую партию король грунта взяла со счетом 6:3, вторую 6:2, а в третьей на корте неожиданно завязалась борьба. Все шло к тому, что Попырин возьмет сет и заставит Надаля задержаться еще как минимум минут на 40.

Но Рафа тем и крут, что умеет выбираться из самых сложны ситуаций. Многократный чемпион «Ролан Гаррос» проигрывал 2:5, потом при счете 4:5 отыграл два сетбола и дожал соперника на тай-брейка.

В общем, получилась самая настоящая генеральная репетиция с элементами очень напряженного противостояния.

Гаске

Тем временем Гаске, который когда-то был седьмой ракеткой мира, а сейчас занимает в рейтинге 53-е место, в первом круге обыграл соотечественника Уго Гастона.

Уверенная победа, тоже в трех сетах — 6:1, 6:4, 6:2. Когда Ришар в хорошей в форме, он по-прежнему способен показывать классный теннис. Но в последнее время это бывает крайне редко.

В этом сезоне Гаске смог выиграть больше двух матчей только на турнирах в Лионе и Парме. В остальных же случаях он доходил максимум до второго круга. Лучшие годы француза давно позади, это очевидно.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Лучший результат Гаске на «Ролан Гаррос» — четвертьфинал в 2016 году.

Прогноз и ставка

Букмекеры ждут очередную уверенную победу Надаля. На Гаске в этом матче можно поставить за 15.75.

«Надаль — единственный игрок, которого я никогда не побеждал. Эта статистика меня очень расстраивает», — сказал француз перед встречей с испанцем.

И правда, все 16 матчей между этими соперниками завершились в пользу Надаля.

И нет ни малейших сомнений, что Рафа продлит эту серию. Скорее всего, будет разгром. В плане выносливость Гаске уже абсолютно не готов соперничать с таким монстром.

Ставка — победа Надаля с форой по геймам (-10,5) за 1.77.