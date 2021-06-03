Надаль
Рафа стартовал на «Ролан Гаррос» с победы над Алексеем Попыриным. Как и ожидалось, испанцу хватило трех сетов.
Первую партию король грунта взяла со счетом 6:3, вторую 6:2, а в третьей на корте неожиданно завязалась борьба. Все шло к тому, что Попырин возьмет сет и заставит Надаля задержаться еще как минимум минут на 40.
Но Рафа тем и крут, что умеет выбираться из самых сложны ситуаций. Многократный чемпион «Ролан Гаррос» проигрывал 2:5, потом при счете 4:5 отыграл два сетбола и дожал соперника на тай-брейка.
В общем, получилась самая настоящая генеральная репетиция с элементами очень напряженного противостояния.
Гаске
Тем временем Гаске, который когда-то был седьмой ракеткой мира, а сейчас занимает в рейтинге 53-е место, в первом круге обыграл соотечественника Уго Гастона.
Уверенная победа, тоже в трех сетах — 6:1, 6:4, 6:2. Когда Ришар в хорошей в форме, он по-прежнему способен показывать классный теннис. Но в последнее время это бывает крайне редко.
В этом сезоне Гаске смог выиграть больше двух матчей только на турнирах в Лионе и Парме. В остальных же случаях он доходил максимум до второго круга. Лучшие годы француза давно позади, это очевидно.
Лучший результат Гаске на «Ролан Гаррос» — четвертьфинал в 2016 году.
Прогноз и ставка
Букмекеры ждут очередную уверенную победу Надаля. На Гаске в этом матче можно поставить за 15.75.
«Надаль — единственный игрок, которого я никогда не побеждал. Эта статистика меня очень расстраивает», — сказал француз перед встречей с испанцем.
И правда, все 16 матчей между этими соперниками завершились в пользу Надаля.
И нет ни малейших сомнений, что Рафа продлит эту серию. Скорее всего, будет разгром. В плане выносливость Гаске уже абсолютно не готов соперничать с таким монстром.
Ставка — победа Надаля с форой по геймам (-10,5) за 1.77.