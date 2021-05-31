Американка Серена Уильямс сыграет против румынки Ирины Бегу в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 31 мая, начало — в 12:00 мск. Серена Уильямс — Бегу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Уильямс

Уже ни для кого не секрет, что Серена продолжает играть только ради того, чтобы сравняться с Маргарет Корт по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. До рекорда остался один шаг, и именно его американка не может сделать уже несколько лет. А если быть точным, с 2017 года.

В феврале 39-летняя Уильямс дошла до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии.

Дальше ее не пустила японка Наоми Осака. Перед этим же Серена обыграла Арину Соболенко и Симону Халеп.

В марте и апреле бывшая первая ракетка мира не играла, а в мае провела два турнира на грунте. В Риме Уильямс уже в стартовом матче проиграла аргентинке Надо Подороске, а в Парме после победы над итальянкой Лизой Пигато уступила чешской теннисистке Катерине Синяковой.

Последний раз Серена выигрывала на «Ролан Гаррос» больше четырех матчей в 2016 году.

Бегу

Тем временем Бегу не очень успешно проводит текущий сезон. Хотя ее февральские результаты больше намекали на то, что год может пройти очень даже неплохо.

Румынская теннисистка не смогла пройти первый круг на Australian Open, но при этом выиграла по три матча сразу на двух турнирах, которые тоже проходили в Мельбурне.

С тех пор Бегу не одержала ни одной победы на уровне основной сетки WTA. В Дубае, Майами и Мадриде Ирина вылетела после первого раунда, а в Риме не смогла пройти даже квалификацию.

Лучший результат Бегу на «Ролан Гаррос» — четвертый круг в 2016 году.

Прогноз и ставка

На Серену в этом матче можно поставить за 1.33, победу Бегу букмекеры предлагают за 3.44.

Все будет зависеть от состояния легендарной американки. Если она как минимум в хорошей физической форме, серьезных проблем в предстоящем матче у нее не будет.

Ставка — победа Серены Уильямс в двух сетах за 1.87.

Здесь, прежде всего, учитываем мотивацию Серены, которая, продолжает играть в теннис ради 24-го титула на турнирах «Большого шлема».

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Бегу меньше 9,5 за 1.86.