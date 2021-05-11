Россиянин Даниил Медведев сыграет против соотечественника Аслана Карацева во втором круге на «Мастерсе» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 20:00 мск. Карацев — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карацев

На прошлой неделе Карацев вполне неплохо выступил на «Мастерсе» в Мадриде. Россиянин дошел до третьего раунда, где уступил Александру Бублику. Тот случай, когда сопернику повезло чуть-чуть больше.

Перед этим Карацев успел выиграть у француза Уго Эмбера и аргентинца Диего Шварцмана.

В Риме Карацев в первом круге выиграл у Миомира Кецмановича — 7:6, 6:4. Неплохой матч, но многие обратили внимание, что, как правило, всегда спокойный Аслан в этой встрече заметно нервничал.

«Меня лень сжирает. Я не могу играть. Лень, просто лень играть. Изнутри просто сжирает», — кричал Карацев в сторону своей ложи в конце первого сета. Похоже, накопилась психологическая усталость.

Карацев третьим выиграл 20 матчей в сезоне. До него это успели сделать только Андрей Рублев и Стефанос Циципас.

Медведев

Тем временем Медведев на прошлой неделе провел первый турнир после ковида. Вторая ракетка мира смог выиграть один матч на «Мастерсе» в Мадриде.

Медведев одержал волевую победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной. Учитывая, как Даниил не любит играть на грунте, это уже довольно неплохой результат.

Но пройти дальше третьего раунда россиянин все-таки не смог. В матче против Кристиана Гарина Медведев дотянул до третьего сета, в котором взял лишь один гейм.

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К сожалению, в игре против чилийца у Медведева случился неприятный конфликт с одним из болельщиков. Российский теннисист несколько раз позволил себе оскорбления в адрес зрителя.

Прогноз и ставка

На Карацева в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.65, а на победу Медведева — за 2.29.

«Карацев сейчас сильнее Медведева на грунте — это факт», — так считает бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников.

А мы еще добавим к этому, что Алан ранее в этом сезоне обыгрывал Андрея Рублева.

Так что, да, скорее всего, Карацев воспользуется проблемами Медведева на грунте. Все-таки на этом покрытии Даниил далеко не так опасен, как на харде.

Будем рисковать. Ставка — победа Карацева в двух сетах за 2.57. Тут еще вопрос, кому под чью игру придется подстраиваться.