ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнТрансферный дайджест. 4-10 мая «Бавария» выиграла 9-й титул кряду«Бавария» с пятой звездой, Левандовски — в шаге от рекорда «Ахмат» — «Тамбов»РПЛ. Победы «Спартака» и ЦСКА, ничьи «Зенита» и «Локо», поражение «Краснодара»
  • 21:00
    • «Спартак» вырвал победу у «Химок»
  • 20:34
    • Карпин: В раздевалке я сказал, что нужно поменять всех и главного тренера
  • 18:27
    • «Урал» победил «Ростов» благодаря одному голу
  • 17:39
    • «Ювентус» не допустят до Серии А, если клуб не выйдет из Суперлиги
  • 14:08
    • Карацев вышел во второй круг на «Мастерсе» в Риме
  • 13:47
    • СМИ: Галактионов, скорее всего, продолжит работу в молодежной сборной России
  • 12:53
    • «Краснодар» анонсировал выход фильма об участии команды в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    Карацев сокрушит Медведева в Риме?

    Карацев — Медведев. Прогноз (к. 2.57) и ставки на турнир в Риме 11 мая 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Даниил Медведев
    Прогноз и ставки на Карацев — Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против соотечественника Аслана Карацева во втором круге на «Мастерсе» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 20:00 мск. Карацев — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Карацев

    На прошлой неделе Карацев вполне неплохо выступил на «Мастерсе» в Мадриде. Россиянин дошел до третьего раунда, где уступил Александру Бублику. Тот случай, когда сопернику повезло чуть-чуть больше.

    Перед этим Карацев успел выиграть у француза Уго Эмбера и аргентинца Диего Шварцмана.

    В Риме Карацев в первом круге выиграл у Миомира Кецмановича — 7:6, 6:4. Неплохой матч, но многие обратили внимание, что, как правило, всегда спокойный Аслан в этой встрече заметно нервничал.

    «Меня лень сжирает. Я не могу играть. Лень, просто лень играть. Изнутри просто сжирает», — кричал Карацев в сторону своей ложи в конце первого сета. Похоже, накопилась психологическая усталость.

    Карацев третьим выиграл 20 матчей в сезоне. До него это успели сделать только Андрей Рублев и Стефанос Циципас.

    Медведев

    Тем временем Медведев на прошлой неделе провел первый турнир после ковида. Вторая ракетка мира смог выиграть один матч на «Мастерсе» в Мадриде.

    Медведев одержал волевую победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной. Учитывая, как Даниил не любит играть на грунте, это уже довольно неплохой результат.

    Но пройти дальше третьего раунда россиянин все-таки не смог. В матче против Кристиана Гарина Медведев дотянул до третьего сета, в котором взял лишь один гейм.

    Все прогнозы на теннис

    К сожалению, в игре против чилийца у Медведева случился неприятный конфликт с одним из болельщиков. Российский теннисист несколько раз позволил себе оскорбления в адрес зрителя.

    Прогноз и ставка

    На Карацева в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.65, а на победу Медведева — за 2.29.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Карацев сейчас сильнее Медведева на грунте — это факт», — так считает бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников.

    А мы еще добавим к этому, что Алан ранее в этом сезоне обыгрывал Андрея Рублева.

    Так что, да, скорее всего, Карацев воспользуется проблемами Медведева на грунте. Все-таки на этом покрытии Даниил далеко не так опасен, как на харде.

    Будем рисковать. Ставка — победа Карацева в двух сетах за 2.57. Тут еще вопрос, кому под чью игру придется подстраиваться.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.28
  • Прогноз на матч Бетис — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Фулхэм — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.12
  • Экспресс дня 10 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Луго
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Порту — Фаренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Филадельфия — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Бостон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Монреаль — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Вегас — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Осасуна — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Диего Симеоне
  • На грани чемпионства и одновременно на грани увольнения
    • 22:07 06/05/2021     Жозе Моуринью
  • Смелое решение Моуринью. Возглавив «Рому», португалец принял непростой вызов
    • 15:13 05/05/2021     «Манчестер Сити» — ПСЖ
  • В шаге от титула. Дубль Мареза отправил команду Гвардиолы в Стамбул
    • 02:20 05/05/2021
    Карацев — Медведев: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 11.05.2021. Прогнозы на теннис. Карацев сокрушит Медведева в Риме?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры