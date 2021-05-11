Карацев
На прошлой неделе Карацев вполне неплохо выступил на «Мастерсе» в Мадриде. Россиянин дошел до третьего раунда, где уступил Александру Бублику. Тот случай, когда сопернику повезло чуть-чуть больше.
Перед этим Карацев успел выиграть у француза Уго Эмбера и аргентинца Диего Шварцмана.
В Риме Карацев в первом круге выиграл у Миомира Кецмановича — 7:6, 6:4. Неплохой матч, но многие обратили внимание, что, как правило, всегда спокойный Аслан в этой встрече заметно нервничал.
«Меня лень сжирает. Я не могу играть. Лень, просто лень играть. Изнутри просто сжирает», — кричал Карацев в сторону своей ложи в конце первого сета. Похоже, накопилась психологическая усталость.
Карацев третьим выиграл 20 матчей в сезоне. До него это успели сделать только Андрей Рублев и Стефанос Циципас.
Медведев
Тем временем Медведев на прошлой неделе провел первый турнир после ковида. Вторая ракетка мира смог выиграть один матч на «Мастерсе» в Мадриде.
Медведев одержал волевую победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной. Учитывая, как Даниил не любит играть на грунте, это уже довольно неплохой результат.
Но пройти дальше третьего раунда россиянин все-таки не смог. В матче против Кристиана Гарина Медведев дотянул до третьего сета, в котором взял лишь один гейм.
К сожалению, в игре против чилийца у Медведева случился неприятный конфликт с одним из болельщиков. Российский теннисист несколько раз позволил себе оскорбления в адрес зрителя.
Прогноз и ставка
На Карацева в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.65, а на победу Медведева — за 2.29.
«Карацев сейчас сильнее Медведева на грунте — это факт», — так считает бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников.
А мы еще добавим к этому, что Алан ранее в этом сезоне обыгрывал Андрея Рублева.
Так что, да, скорее всего, Карацев воспользуется проблемами Медведева на грунте. Все-таки на этом покрытии Даниил далеко не так опасен, как на харде.
Будем рисковать. Ставка — победа Карацева в двух сетах за 2.57. Тут еще вопрос, кому под чью игру придется подстраиваться.