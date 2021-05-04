Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Томми Пола во втором круге на турнире серии «Мастерс» в Мадриде. Матч пройдет 4 мая, начало — в 13:30 мск. Пол — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Пол

Американец в целом не очень хорошо проводит текущий сезон. Пока что его главным достижением остается выход в четвертьфинал в Роттердаме. На остальных турнирах он выигрывал максимум один матч.

В Мадриде при этом Томми стартовал с победы над Педро Мартинесом — 6:4, 7:5.

Интересно, что с этим же испанцем он играл и в первом круге на «Мастерсе» в Монте-Карло. Пол тогда хорошо начал матч, но Мартинес вскоре снялся из-за повреждения.

В матче с другим испанцем — Роберто Баутистой-Агутом — 58-я ракетка мира смог взять лишь семь геймов.

На грунте Пол начал выступать еще в начале апреля. На турнире в Кальяри он уже в стартовом матче уступил Яннику Ханфманну.

Рублев

Рублев начинает сразу со второго круга благодаря тому, что попал в число сеяных.

Последнюю неделю апреля Андрей посвятил восстановлению, в том числе в психологическом плане. Месяц все-таки получился насыщенный, где-то даже чересчур.

Сначала Рублев дошел до финала на «Мастерсе» в Монте-Карло. В четвертьфинале россиянин одержал яркую победу над Рафой Надалем. В финальном матче против Стефаноса Циципаса игра у Рублева не получилась — 3:6, 3:6.

А в Барселоне Рублев вылетал после 1/4 финала. На этот раз седьмую ракетку мира остановил 19-летний итальянец Янник Синнер — тоже в двух сетах.

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Поражения от Циципаса и Синнера достаточно болезненные. Рублев в очередной раз уступил прямым конкурентам.

Прогноз и ставка

На Пола в этом матче можно поставить за 5.85, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.14.

В прошлом сезоне Андрей обыграл Томми на турнире в Гамбурге, но американец тогда смог взять одну партию. И была еще встреча в 2018 году в Вашингтоне, которая тоже завершилась победой россиянина.

Сейчас же единственный вопрос заключается в том, сможет ли Рублев выиграть в двух сетах. Скорее всего, да.

Ставка — победа Рублева в двух сетах за 1.40.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Пола меньше 7,5 за 1.79. Американца ждет сложный матч против отдохнувшего физически и морально Рублева.