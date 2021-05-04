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    Рублев на этот раз выиграет у Пола в двух сетах?

    Пол — Рублев. Прогноз (к. 1.79) и ставки на турнир в Мадриде 4 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Пол — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Томми Пола во втором круге на турнире серии «Мастерс» в Мадриде. Матч пройдет 4 мая, начало — в 13:30 мск. Пол — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Пол

    Американец в целом не очень хорошо проводит текущий сезон. Пока что его главным достижением остается выход в четвертьфинал в Роттердаме. На остальных турнирах он выигрывал максимум один матч.

    В Мадриде при этом Томми стартовал с победы над Педро Мартинесом — 6:4, 7:5.

    Интересно, что с этим же испанцем он играл и в первом круге на «Мастерсе» в Монте-Карло. Пол тогда хорошо начал матч, но Мартинес вскоре снялся из-за повреждения.

    В матче с другим испанцем — Роберто Баутистой-Агутом — 58-я ракетка мира смог взять лишь семь геймов.

    На грунте Пол начал выступать еще в начале апреля. На турнире в Кальяри он уже в стартовом матче уступил Яннику Ханфманну.

    Рублев

    Рублев начинает сразу со второго круга благодаря тому, что попал в число сеяных.
    Последнюю неделю апреля Андрей посвятил восстановлению, в том числе в психологическом плане. Месяц все-таки получился насыщенный, где-то даже чересчур.

    Сначала Рублев дошел до финала на «Мастерсе» в Монте-Карло. В четвертьфинале россиянин одержал яркую победу над Рафой Надалем. В финальном матче против Стефаноса Циципаса игра у Рублева не получилась — 3:6, 3:6.

    А в Барселоне Рублев вылетал после 1/4 финала. На этот раз седьмую ракетку мира остановил 19-летний итальянец Янник Синнер — тоже в двух сетах.

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    Поражения от Циципаса и Синнера достаточно болезненные. Рублев в очередной раз уступил прямым конкурентам.

    Прогноз и ставка

    На Пола в этом матче можно поставить за 5.85, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.14.

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    В прошлом сезоне Андрей обыграл Томми на турнире в Гамбурге, но американец тогда смог взять одну партию. И была еще встреча в 2018 году в Вашингтоне, которая тоже завершилась победой россиянина.

    Сейчас же единственный вопрос заключается в том, сможет ли Рублев выиграть в двух сетах. Скорее всего, да.

    Ставка — победа Рублева в двух сетах за 1.40.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Пола меньше 7,5 за 1.79. Американца ждет сложный матч против отдохнувшего физически и морально Рублева.

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