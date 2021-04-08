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    Сможет ли Симон выиграть второй матч подряд?

    Симон — Сонего. Прогноз (к. 2.05) и ставки на турнир в Кальяри 8 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Симон — Сонего
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    Жиль Симон
    Француз Жиль Симон сыграет против итальянца Лоренцо Сонего во втором круге турнира в Кальяри (Италия). Матч пройдет 8 апреля, начало — в 15:00 мск. Симон — Сонего: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Симон

    Пауза, которую Симон решил сделать в конце февраля, все-таки пошла ему на пользу. Может быть, это все еще не тот теннис, который бы устраивал француза, но во всяком случае в Кальяри он начал с победы.

    Хотя после поражения 1:6 в первом сете в матче против Стефано Травальи казалось, что Симон по-прежнему вообще не готов.

    Но каким-то образом ему все-таки удалось изменить ход игры и в итоге совершить камбэк. Сейчас для бывшей шестой ракетки мира это большой успех.

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    Это была всего лишь вторая победа Симона в текущем сезоне.

    Сонего

    Сонего попал в число сеяных и начинает турнир в Кальяри сразу со второго круга.

    Нельзя сказать, что у итальянца в этом сезоне были какие-то большие успехи, но если смотреть в целом, то очевидно, что он очень прибавил за последний год.

    В Монпелье Сонего одержал классную победу над Себастьяном Кордой, который совсем недавно выиграл у Андрея Рублева на «Мастерсе» в США. Кроме того, Лоренцо здорово противостоял Аслану Карацеву в Дубае.

    В конце прошлого сезона Сонего дошел до финала на турнире в Вене, где в четвертьфинале обыграл самого Новака Джоковича.

    Как и любой другой итальянец, Сонего любит играть на грунте. В прошлом году он дошел до четвертого круга на «Ролан Гаррос».

    Прогноз и ставка

    На Симона букмекеры предлагают поставить за 3.00, а на победу Сонего — за 1.41.

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    Несмотря на то, что Сонего первый раз будет играть на грунте в этом году, маловероятно, что у него возникнут большие проблемы против 36-летнего Симона.

    Ставка — победа Сонего в двух сетах за 2.05.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Симона меньше 11,5 за 1.83.

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