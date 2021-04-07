Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против американки Эммы Наварро во втором круге турнира в Чарлстоне (США). Матч пройдет 7 апреля, начало — в 20:30 мск. Наварро — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Наварро

Эмма Наварро — дочь миллиардера Бена Наварро, который владеет турниром и стадионом в Чарлстоне. Он приобрел их в сентября 2018-го, а в 2019-м Эмма дебютировала на уровне WTA — получив в Чарлстоне wild card в основную сетку в одиночке и паре.

В первом круге текущего турнира 19-летняя теннисистка выиграла у мексиканки Ренаты Заразуа — 6:4. 6:3.

И это была первая победа Наварро на уровне основной сетки WTA.

Также интересно, что для Эммы это был первый матч в этом году. До этого она последний раз выходил на корт в начале ноября тоже в Чарлстоне на турнире ITF.

Кудерметова

Тем временем Кудерметова в первом раунде легко выиграла у малоизвестной Дезире Кравчик — 6:1, 6:2.

Матч больше напоминал тренировку, американка пока явно не готова играть на таком уровне. Об этом же свидетельствует и продолжительность матча — всего лишь 55 минут.

В марте Кудерметова неудачно выступила в Дохе, проиграв уже в первом круге. Правда, ее соперницей там была Гарбин Мугуруса.

Все прогнозы на теннис

В Санкт-Петербурге и Майами Вероника одержала по одной победе. Опять-таки, в Майами россиянке уже во втором круге пришлось играть против Арины Соболенко. В этом плане ей, конечно, не очень везет.

Прогноз и ставка

Но сейчас все должно быть нормально. Букмекеры тоже не сомневаются, что Кудерметова одержит победу, которую предлагают всего лишь за 1.078. Коэффициент на Наварро — 8.70.

Если все пойдет по плану, Вероника, как и в первом матче, снова может выиграть в двух сетах.

Ставка — победа Кудерметовой с форой по геймам (-6,5) за 2.16.

Или такой вариант — ставка на тотал выигранных геймов Наварро меньше 6,5 за 1.90.