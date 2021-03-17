Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Тейлора Фрица в третьем круге на турнире в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 17 марта, начало — в 19:30 мск. Фриц — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фриц

Фриц на прошлой неделе успешно выступил в Дохе. Американец дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю турнира Николозу Басилашвили.

Перед этим же Фриц выиграл у Лоренцо Сонего, Давида Гоффена и Дениса Шаповалова.

В Дубае Тейлор попал в число сеянных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга. И его первым соперником стал Басилашвили. Грузинский теннисист забрал первый сет, но американец в итоге сделал камбэк. В третьей партии все решилось на тай-брейке.

Также можно вспомнить, что Фриц едва не обыграл на Australian Open Новака Джоковича. Серб тогда получил повреждение, но все равно каким-то образом дожал Тейлора в пятом сете.

Рублев

Рублев на прошлой неделе провел удивительный турнир в Дохе. Сначала он стал первым в истории ATP-тура, кто прошел на отказе соперников два круга подряд, а потом проиграл в полуфинале испанцу Роберто Баутисте-Агуту. Почти все были уверены, что свежий Рублев одержит легкую победу, но получилось наоборот.

В Дубае Рублев, получивший второй номер посева, тоже стартовал сразу со второго раунда. Андрей обыграл в двух сетах Эмиля Руусувуори.

И эта победа стала для Рублева 21-й кряду на уровне ATP-500. На турнирах этой категории он не проигрывал с сентябрьского выступления в Гамбурге и взял четыре титула. Рекордсменом по этому показателю является Роджер Федерер с 28 победами.

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В начале марта Рублев выиграл турнир в Роттердаме, а перед этим дошел до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии.

Прогноз и ставка

На Фрица можно поставить за 4.05, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.26.

Американец хорошо начал сезон, проведя уже ряд очень классных матчей, поэтому вряд ли Андрею будет легко в предстоящей игре.

Не исключено, что дело дойдет до решающей партии. Взять как минимум сет Фриц вполне способен.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.62.

Еще один интересный вариант — тотал выигранных геймов Фрица больше 9,5 за 1.95. У Тейлора очень хорошая первая подача, так что тут еще и до тай-брейка может легко дойти как минимум в одном из сетов (2.66).