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    Продлит ли Рублев победную серию?

    Фриц — Рублев. Прогноз (к. 2.62) и ставки на турнир в Дубае 17 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Тейлора Фрица в третьем круге на турнире в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 17 марта, начало — в 19:30 мск. Фриц — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фриц

    Фриц на прошлой неделе успешно выступил в Дохе. Американец дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю турнира Николозу Басилашвили.

    Перед этим же Фриц выиграл у Лоренцо Сонего, Давида Гоффена и Дениса Шаповалова.

    В Дубае Тейлор попал в число сеянных, благодаря чему стартовал сразу со второго круга. И его первым соперником стал Басилашвили. Грузинский теннисист забрал первый сет, но американец в итоге сделал камбэк. В третьей партии все решилось на тай-брейке.

    Также можно вспомнить, что Фриц едва не обыграл на Australian Open Новака Джоковича. Серб тогда получил повреждение, но все равно каким-то образом дожал Тейлора в пятом сете.

    Рублев

    Рублев на прошлой неделе провел удивительный турнир в Дохе. Сначала он стал первым в истории ATP-тура, кто прошел на отказе соперников два круга подряд, а потом проиграл в полуфинале испанцу Роберто Баутисте-Агуту. Почти все были уверены, что свежий Рублев одержит легкую победу, но получилось наоборот.

    В Дубае Рублев, получивший второй номер посева, тоже стартовал сразу со второго раунда. Андрей обыграл в двух сетах Эмиля Руусувуори.

    И эта победа стала для Рублева 21-й кряду на уровне ATP-500. На турнирах этой категории он не проигрывал с сентябрьского выступления в Гамбурге и взял четыре титула. Рекордсменом по этому показателю является Роджер Федерер с 28 победами.

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    В начале марта Рублев выиграл турнир в Роттердаме, а перед этим дошел до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии.

    Прогноз и ставка

    На Фрица можно поставить за 4.05, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.26.

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    Американец хорошо начал сезон, проведя уже ряд очень классных матчей, поэтому вряд ли Андрею будет легко в предстоящей игре.

    Не исключено, что дело дойдет до решающей партии. Взять как минимум сет Фриц вполне способен.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.62.

    Еще один интересный вариант — тотал выигранных геймов Фрица больше 9,5 за 1.95. У Тейлора очень хорошая первая подача, так что тут еще и до тай-брейка может легко дойти как минимум в одном из сетов (2.66).

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