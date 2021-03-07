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    Сможет ли Рублев обыграть Фучовича в финале турнира в Роттердаме?

    Фучович — Рублев. Прогноз (к. 2.15) и ставки на турнир в Роттердаме 7 марта 2021 года

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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против венгра Мартона Фучовича в финале престижного турнира в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 7 марта, начало — в 17:30 мск. Фучович — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фучович

    У Фучовича было не очень удачное начало сезона. В начале феврале венгерский теннисист слабо выступил на одном турниров в Мельбурне, которые предшествовали Australian Open. Уже во втором круге он уступил белорусу Егору Герасимову.

    А на самом Открытом чемпионате Австралии Фучович дошел до третьего круга. После побед над Марком Полмансом и Стэном Вавринкой 29-летний теннисист проиграл Милошу Раоничу, который просто задавил его своей мощнейшей подачей.

    В Роттердаме Мартону пришлось пройти через квалификацию. Венгр уверенно выиграл оба отборочных матча.

    В первом круге основного турнира Фучович победил Райли Опелку. Сложнейшая игра из трех сетов, каждый из которых завершился тай-брейком. Дальше было намного проще.

    После встречи с огромным американцем Фучович легко выиграл у Алехандро Давидовича-Фокины, Томми Пола и Борны Чорича.

    Для Фучовича это будет третий финал в карьере на уровне ATP.

    Рублев

    Тем временем Рублев вышел в своей десятый финал в карьере.

    Пока что самым сложным в Роттердаме для Рублева стал матч против Жереми Шарди в четвертьфинале. Француз весь матч очень здорово действовал не только на своей подаче, но и на приеме. Андрей лишь чудом забрал первый сет, воспользовавшись ошибкой соперника на тай-брейке. Во втором снова все решилось только на тай-брейке, только тут уже выиграл Шарди. Решающую партию Рублев взял со счетом 6:4, но все равно осталось ощущение, что это в большей степени везение.

    А стартовал Рублев с победы над американцем Маркосом Хироном. Дальше была встреча с Энди Марреем. Британец неплохо провел первую часть матча, но потом ему сложно было играть, постоянно поддерживая высокий темп.

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    В полуфинале Рублев сделал серьезную заявку на победу в турнире. Российский теннисист выиграл в двух сетах у грека Стефаноса Циципаса. После этого серия побед Рублева на уровне ATP-500 достигла 19 матчей. Ранее подобное удавалось только Роджеру Федереру, Энди Маррею и Рафаэлю Надалю.

    Прогноз и ставка

    На Рублева букмекеры предлагают поставить за 1.24, а на победу Фучовича — за 4.00.

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    Все очевидно, Рублев является явным фаворитом предстоящего матча. У Андрея, кстати, был матч против Фучовича на «Ролан Гаррос» в прошлом году, венрг тогда взял первый сет, но потом россиянин легко выиграл следующие три партии.

    Мартон тоже хорош на своей подаче, но, скорее всего, Рублеву хватит для победы двух сетов.

    Ставка - победа Рублева в двух сетах за 1.61.

    Также можно рассмотреть ставку на победу Рублева с форой по геймам (-4,5) за 2.15.

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