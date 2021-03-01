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    Сможет ли Герасимов удивить Циципаса?

    Герасимов — Циципас. Прогноз (к. 1.86) и ставки на турнир в Роттердаме 1 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Герасимов — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против белоруса Егора Герасимова в первом круге турнира в Роттердаме. Матч пройдет 1 марта, начало — в 12:00 мск. Герасимов — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Герасимов

    У Герасимова получилось довольно насыщенное начало сезона. Белорусский теннисист успел выступить уже на четырех турнирах.

    Еще в январе Егор сыграл в турецкой Анталье, где, правда, уступил уже в первом круге французу Тристану Ламазину.

    Потом Герасимов одержал две победы на одном из турниров в Мельбурне, которые предшествовали Australian Open. 83-я ракетка мира выиграл у Ллойда Харриса и Мартона Фучовича. Далее был матч против Феликса Оже-Альяссима, в котором белорус проиграл, но в целом показал достойный теннис.

    На Открытом чемпионате Австралии Герасимов стартовал с победы над французом Бенуа Пэром, но потом на его пути оказался Аслан Карацев. Будущему полуфиналисту турнира Егор проиграл со счетом 0:6, 1:6, 0:6.

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    А перед поездкой в Роттердам Герасимов шикарно выступил на турнире в Монпелье. 28-летний теннисист обыграл Энди Маррея, Аляжа Бедене и Алехандро Давидовича-Фокину. В полуфинале уступил в трех сетах бельгийцу Давиду Гоффену.

    Циципас

    Циципас первые официальные матчи в 2021 году провел на Кубке ATP. Там греческий теннисись выиграл обе встречи — против испанца Роберто Баутисты-Агута и австралийца Алекса Де Минаура.

    На Открытом чемпионате Австралии Циципас во второй раз в карьере дошел до полуфинала. В первом круге Стефанос легко обыграл француза Жиля Симона, потом был сложнейший матч против австралийца Танаси Коккинакиса — все решилось только в пятом сете.

    В четвертом круге Циципаса ждала встреча с Маттео Берреттини, но итальянец не смог выйти на корт из-за травмы.

    Свой же лучший матч на турнире Циципас провел в четвертьфинале. Грек практически без борьбы отдал Рафаэлю Надалю первые две партии, но потом совершил невероятный камбэк, отыгравшись с 0-2. Невероятная победа.

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    • И тем удивительнее, насколько легко Даниил Медведев обыграл Циципаса в полуфинале австралийского мэйджора — в трех сетах. Судя по всему, Стефанос не справился с психологическим давлением.

    Прогноз и ставка

    На Герасимова в этом матче можно поставить за 4.40, тогда как победу Циципаса букмекеры предлагают всего лишь за 1.23.

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    Но это вполне адекватная оценка сил. Возможно, в отдельных геймах Герасимов что-нибудь и покажет, но на большее ему вряд ли стоит рассчитывать.

    Скорее всего, Циципас выиграет в двух сетах. Точно так же, как в 2019 году на турнире в Дубае, когда он отдал Герасимову лишь четыре гейма.

    Ставка - победа Циципаса в двух сетах за 1.71.

    А еще можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Герасимова меньше 9,5 за 1.86.

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